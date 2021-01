Kontrola WUM wykazała nieprawidłowości przy akcji szczepienia artystów poza kolejnością. Polsat News dotarł do zdjęć i kolejnych nazwisk aktorów. Lekarze nie kryją oburzenia. Minister zdrowia poinformował o poluzowaniu restrykcji dot. dzieci. Z kolei w Portugalii trwa postępowanie, mające wyjaśnić śmierć zaszczepionej pielęgniarki. W Anglii wprowadzono nowy lockdown.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią i jej skutkami.



Spadek liczby przypadków COVID-19

W poniedziałek poinformowano o 4432 nowych przypadkach;

Zmarły 42 osoby chore na COVID-19;

Z powodu koronawirusa odnotowano 8 zgonów;

34 osoby nie żyją z powodu chorób współistniejących;

W żadnym województwie nie odnotowano więcej niż tysiąc nowych przypadków; najwięcej zakażeń przybyło w woj. pomorskim – 623;

W szpitalach przebywa 17 tys. 130 osób;

1642 pacjentów jest pod respiratorami;

Na kwarantannie przebywa 132 tys. 060 osób;

Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 6465 osób;

Wyzdrowiało dotąd 1 mln 69 tys. 554 chorych na COVID-19;

W ciągu doby z wyzdrowiało 6466 osób.

Kontrola Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Komisja powołana przez rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykazała liczne nieprawidłowości w organizacji szczepień przez Centrum Medyczne WUM;

Z wniosków komisji wynika, że szczepienia były zorganizowane pod presją czasu w okresie świąteczno-noworocznym;

Planowo CM WUM przygotowywało się do ich rozpoczęcia 4 stycznia, zgodnie z pierwotnymi ustaleniami z NFZ;

29 grudnia 2020 r. CM WUM otrzymało 75 pierwszych dawek, a 30 grudnia 2020 r. kolejnych 375 dawek, które ze względu na to, że zostały dostarczone rozmrożone, należało zużyć do końca roku;

Komisja stwierdziła, że CM WUM "nie dopełniło w należyty sposób akcji informacyjnej w społeczności WUM, wśród pracowników szpitali klinicznych, pracowników administracyjnych i studentów WUM";

Zwrócono też uwagę na fakt braku należytego doboru osób, którym zaproponowano i wykonano szczepienia;

4 stycznia dr n. med. Ewa Trzepla została odwołana przez Radę Nadzorczą spółki Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o. ze stanowiska prezesa zarządu;

Pełniącą obowiązki Prezesa spółki CM WUM Sp. z o.o. będzie mgr Bogda Lipszyc.

Szczepienia celebrytów. Aktor osobiście przywitany przez rektora

Polsat News dotarł do zdjęć, na których widać, jak rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego osobiście wita Wiktora Zborowskiego;

Aktor jest jedną z osób, która przyjęła szczepionkę poza kolejnością;

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś poinformował, że ws. rektora WUM złoży zawiadomienie do prokuratury;

"Elity celebryckie szorują po dnie. Cwaniactwo i kolesiostwo. Na WUM 10 tys. osób zapisanych, a oni wpychają kolesi w kolejkę. To nie temat tylko na kontrolę, ale na śledztwo. Zgłaszamy z Janem Kanthakiem rektora WUM, za te Jandy, Millera do prokuratury" – poinformował na Twitterze.

Zaszczepieni Pazura i Łukaszewicz

Kolejnym aktorem, który został zaszczepiony na WUM poza kolejnością jest Radosław Pazura;

Dla mnie sprawa była oczywista i jasna. Dostałem zaproszenie tak, jak wiele w swoim życiu dostałem zaproszeń związanych z akcjami charytatywnymi i z różnymi przedsięwzięciami, które niosą ze sobą jakąś wartość i mają pomóc w słusznej sprawie - powiedział w Polsat News;

Jak dodał, "nie ma poczucia, że kogokolwiek wyparł z kolejki, wręcz przeciwnie. Raczej się czułem wybranym do tego, żeby dobrze móc promować całą akcję szczepień, żeby to było wiarygodne i żeby miało to sens";

Wśród zaszczepionych jest także aktor Olgierd Łukaszewicz;

- Składam wyrazy hołdu i szacunku wszystkim lekarzom i pielęgniarkom, którzy przez miesiące pracowali z narażeniem życia na rzecz chorych. Zdaję sobie sprawę, że to oni są grupą priorytetową. Tyle tylko, że przecież mnie szczepili lekarze i to oni wyszli z propozycją. Nie włamałem się na teren szpitala i nie żądałem szczepienia – powiedział Interii.

"Zabraliście mi szczepionkę, tego wam nie zapomnę"

Oburzenie szczepieniami artystów, którzy nie należą do grupy "0" wyrażają lekarze;

"Spróbujcie wywalić mnie z pracy za ten wpis, to będę mogła w końcu poopowiadać co tam robicie. Mam dość, że nikt nie potępił bagna, które się zadziało. Opamiętajcie się" - pisze Maja Herman, psychiatra i psychoterapeutka pracująca na WUM;

"Jak mnie wkurza ta tektura, która się zadziała. To ratowanie, ta akcja promocyjna szczepień, to d******** kotka za pomocą młotka” – dodała;

"Dziękuję osobom za to odpowiedzialnym, że pozwoliły mi znowu poczuć się jak nikt. Gdy oglądam zdjęcia moich netowych znajomych, szczepiących się, skręca mnie z zazdrości i z przykrości” - napisała.

Premier: jestem bardzo zirytowany

Jestem zirytowany zachowaniem tych, którzy szczepili się poza kolejnością, takie zachowanie jest absolutnie niedopuszczalne - powiedział premier Mateusz Morawiecki;

Premier podkreślił, że grupa zero, która jako pierwsza powinna jest szczepiona, to lekarze, służby medyczne, a także pracownicy służby zdrowia;

- W związku z tym takie zachowanie aktorów, czy innych osób, które poza kolejką starają się o te szczepienia jest moim zdaniem absolutnie niedopuszczalne. Mam nadzieję, że po tych ostatnich paru dniach, gdy ogromna większość społeczeństwa wypowiedziała się w tej sprawie, takich przypadków pomijania kolejki nie będzie - powiedział szef rządu.

Minister zdrowia: chcemy złagodzić obostrzenie

- Chcemy dopuścić możliwość przebywania dzieci na świeżym powietrzu w godz. 8:00-16:00 bez opieki ze strony dorosłych - przekazał Adam Niedzielski na poniedziałkowej konferencji prasowej;

Zmiana ma wejść w życie we wtorek;

- Przypomnę, że jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy obostrzenia zdefiniowane według tych reguł, które były charakterystyczne dla tzw. etapu odpowiedzialności, poszerzone o zagadnienie związane ze stokami, hotelami i innymi regulacjami - zaznaczył Niedzielski;

Podkreślił, że ich celem jest chronienie naszego życia i zdrowia;

Według szefa MZ, najważniejsze obecnie jest to, jaki będzie skutek epidemiczny Świąt Bożego Narodzenia oraz sylwestra;

Zaznaczył, że liczba zakażonych, "która będzie ewentualnie wynikała z tego okresu, będzie decydowała o tym, co będziemy robili po 17 stycznia".

"Zaczynamy publikować codzienne dane o szczepieniach"

- Od dzisiaj zaczynamy publikować codzienne dane nt. liczby szczepień, osób zaszczepionych i dystrybucji szczepień. Te dane będą przedstawiane przez ministerstwo zdrowia - przekazał szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk w poniedziałek;

Wszystkie informacje mają znaleźć się na przygotowanej podstronie internetowej;

Po weryfikacji mamy ostatecznie 7517 zespołów szczepiennych i 6027 zgłoszonych punktów medycznych prowadzących szczepienia - mówił Dworczyk;

Minister zapewnił, że dynamika szczepienia w Polsce utrzymuje się na poziomie "średniej światowej".

Kolejna partia szczepionki przeciw COVID-19 w Polsce

- W poniedziałek rano do Polski przyleciała kolejna partia szczepionek - przekazał prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski;

O dostawie informował również Polsat News. Z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk doprecyzował w "Graffiti", że wylądowało 360 tys. dawek;

Kolejna grupa włączona do pierwszego etapu szczepień

Pracownicy instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, podobnie jak nauczyciele w przedszkolach, zostaną objęci szczepieniami w pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień;

Minister Marlena Maląg wskazała, że grupy te ze względu na swoje bezpośrednie i ciągłe zaangażowanie w sprawowanie opieki nad dziećmi są narażone na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w stopniu co najmniej równym nauczycielom;

W ramach etapu pierwszego szczepienia obejmą pensjonariuszy domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, a także nauczyciele.

Wójt zapowiada 500 plus dla urzędników, którzy się zaszczepią

Wójt gminy Lubartów (woj. lubelskie) chce nagrodzić urzędników, którzy zaszczepią się przeciwko Covid-19;

- Myślę, że będzie to 500 plus, ale ile ten plus wyniesie, to dopiero policzymy - tłumaczy Krzysztof Kopyść;

- Zaszczepieni nie będą stwarzać zagrożenia dla petentów, a i sami będą bezpieczni. Poza tym, chyba wszyscy tęsknimy za normalnością w urzędzie, czyli za pracą bez masek i przegród z pleksy - tłumaczy;

Samorządowiec mówi o "500 plus" dla urzędników, którzy przyjmą szczepionkę, choć nagroda ma być wyższa niż 500 zł;

Mieliby ją otrzymać pracownicy urzędu gminy oraz jednostek podległych, m.in. bibliotek czy basenu.

Komisja Europejska może kupić więcej szczepionek. Trwają rozmowy

Komisja Europejska poinformowała, że prowadzi rozmowy z firmami Pfizer i BioNTech na temat możliwości zamówienia większej liczby dawek ich szczepionki przeciw Covid-19;

Jak dotąd w imieniu UE zamówiła 300 mln dawek;

Dystrybucja pierwszych 200 mln dawek szczepionki ma zostać zakończona w Unii Europejskiej do września 2021 r.

Pielęgniarka zmarła dwa dni po szczepieniu. Wszczęto postępowanie

Władze medyczne Portugalii wszczęły postępowanie, mające zbadać przyczyny nagłej śmierci 41-letniej pielęgniarki w Porto;

Kobieta zmarła dwa dni po zaszczepieniu się przeciwko Covid-19;

- W trakcie szczepienia, ani po jego zakończeniu nie zaobserwowano u zmarłej 1 stycznia naszej pracowniczki żadnych niepożądanych objawów - napisały w komunikacie władze IPO;

Wyjaśniły, że zmarła kobieta była jedną z 538 pracowników IPO, którzy 30 grudnia zostali zaszczepieni szczepionką Pfizer/BioNTech.

Nowy lockdown w Wielkiej Brytanii

Brytyjski premier Boris Johnson ogłosił w poniedziałek wieczorem natychmiastowe wprowadzenie ogólnokrajowego lockdownu w Anglii;

Przywrócony zostaje zakaz wychodzenia z domów z wyjątkiem kilku wyszczególnionych przypadków;

W odróżnieniu od drugiego lockdownu w listopadzie, od wtorku zamknięte będą także szkoły;

Johnson nie powiedział, do kiedy restrykcje będą obowiązywać, zasugerował jedynie, że ma nadzieję na ich poluzowanie w połowie lutego;

W ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii wykryto rekordową liczbę 58 784 nowych zakażeń koronawirusem;

Poniedziałek jest siódmym kolejnym dniem, w którym dobowy bilans przekroczył 50 tys.

Lockdown w Niemczech możliwy do 31 stycznia

Niemiecki rząd federalny oraz władze poszczególnych landów zgodziły się na przedłużenie lockdownu co najmniej do 31 stycznia;

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie we wtorek kanclerz Angela Merkel oraz premierzy 16 niemieckich regionów;

Obecnie w Niemczech obowiązuje twardy lockdown - władze zakazały opuszczania domów bez konieczności; otwarte są tylko sklepy z artykułami niezbędnymi do codziennego życia, a także apteki i banki;

Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym;

Nieczynne są także zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

Włochy. Złagodzenie restrykcji lockdownu tylko na jeden dzień

Na jeden dzień Włosi odzyskali w poniedziałek trochę więcej swobody po czterech dniach częściowego lockdownu;

Od godziny 5:00 do 22:00 mogli wychodzić z domu na spacer i zakupy bez konieczności podania powodu w przypadku policyjnej kontroli;

Mogły być otwarte wszystkie sklepy, nie tylko te z artykułami pierwszej potrzeby;

Bary i restauracje nadal mogły sprzedawać żywność i napoje tylko na wynos lub z dostawą do domu;

Zabronione były podróże między regionami bez ważnej przyczyny;

Nadal nie wiadomo, co wolno będzie robić we Włoszech od 7 stycznia, czyli od zakończenia restrykcji wprowadzonych na okres świąteczno- noworoczny;

Nad przepisami pracuje rząd.

Wielka Brytania: Szczepionka AstraZeneca podana po raz pierwszy

W poniedziałek w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się szczepienia z użyciem szczepionki przeciw Covid-19 opracowanej przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę AstraZeneca;

Pierwszym pacjentem, który otrzymał ten preparat, był 82-letni Brian Pinker z Oksfordu;

Szczepienie odbyło się o godz. 7:30 w szpitalu Churchill Hospital znajdującym się kilkaset metrów od miejsca, w którym opracowano preparat;

Szczepionka Uniwersytetu Oksfordzkiego i koncernu farmaceutycznego AstraZeneca to drugi preparat dopuszczony do szczepienia przeciw Covid-19 w Wielkiej Brytanii.

Ciężarówka-chłodnia jako kostnica, krematorium nie nadąża z pracą

Według słowackich mediów w Nitrze na południu kraju brakuje miejsc w szpitalu dla pacjentów z Covid-19 i chorzy są przewożeni do innych miast;

W ciągu ostatnich 24 godzin w Nitrze zmarło 10 osób chorych na Covid-19;

Lokalne krematorium wysyła zwłoki do placówek w Bańskiej Bystrzycy i Bratysławie;

Przed polikliniką ustawiono samochód-chłodnię zastępujący kostnicę;

W związku z sytuacją panującą w Nitrze ministerstwo zdrowia zdecydowało o utworzeniu w położonej w połowie drogi między Nitrą a Bratysławą miejscowości Galanta, szpitala przeznaczonego dla chorych na Covid-19;

Powstanie on na bazie szpitala należącego do prywatnej firmy, która zawarła kontrakt z resortem zdrowia.

"Kwiaciarnia" na lodowisku zamknięta

Kwiaciarnia, która zaczęła działać na jednym ze szczecińskich lodowisk, została zamknięta;

To wynik decyzji sanepidu;

- Oceniając stan faktyczny uznano, że miejsce to pełni funkcję lodowiska, a nie kwiaciarni, stąd podjęta została decyzja o unieruchomieniu działalności - tłumaczyła rzeczniczka służb sanitarnych.

WIDEO DNIA: Niedzielski: jeśli rektor WUM wiedział o szczepieniach, powinien honorowo podać się do dymisji



- To nie kończy sprawy. Ale to dobra wiadomość, bo świadczy o odpowiedzialności władz WUM - ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski pytany o odwołanie ze stanowiska prezes zarządu spółki Centrum Medyczne WUM dr n. med. Ewy Trzepli. Jak zaznaczył, "dymisja potwierdza, że mieliśmy do czynienia z nieprawidłowościami".

