Wójt gminy Lubartów (woj. lubelskie) chce nagrodzić urzędników, którzy zaszczepią się przeciwko Covid-19. - Myślę, że będzie to 500 plus, ale ile ten plus wyniesie, to dopiero policzymy - tłumaczy Krzysztof Kopyść.

- Zaszczepieni nie będą stwarzać zagrożenia dla petentów, a i sami będą bezpieczni. Poza tym, chyba wszyscy tęsknimy za normalnością w urzędzie, czyli za pracą bez masek i przegród z pleksy - tłumaczy w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" wójt gminy Lubartów Krzysztof Kopyść.

Samorządowiec mówi o "500 plus" dla urzędników, którzy przyjmą szczepionkę, choć nagroda ma być wyższa niż 500 zł. Mieliby ją otrzymać pracownicy urzędu gminy oraz jednostek podległych, m.in. bibliotek czy basenu.

Wójt przekonuje, że z jednej strony chodzi o zachęcenie do szczepień - szczególnie pracowników socjalnych, ale i rekompensatę za brak premii w 2020 roku.

Benefity dla zaszczepionych

Kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że rząd będzie zwiększać benefity dla osób zaszczepionych.

Jednocześnie przyznał, że w wielu krajach toczy się dyskusja co do ograniczenia dostępu do różnych usług publicznych dla niezaszczepionych. - My to też rozważamy. Na przykład tylko zaszczepieni będą mieć uproszczony dostęp do pewnych świadczeń medycznych. Nie dotyczy to oczywiście nagłych i krytycznych sytuacji - powiedział w rozmowie z "Wprost".





Zapisy na szczepienia mają ruszyć 15 stycznia.

