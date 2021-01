Niedzielski na wspólnej konferencji prasowej z szefem KPRM Michałem Dworczykiem zaapelował do Polaków, by najbliższe dwa tygodnie potraktować "jak przysłowiową kwarantannę" i przestrzegać obowiązujących zaleceń.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister zdrowia poinformował, że odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omawiana była bieżąca sytuacja epidemiczna oraz perspektywy jej rozwoju.

- Przypomnę, że jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy obostrzenia zdefiniowane według tych reguł, które były charakterystyczne dla tzw. etapu odpowiedzialności, poszerzone o zagadnienie związane ze stokami, hotelami i innymi regulacjami - zaznaczył Niedzielski. Podkreślił, że ich celem jest chronienie naszego życia i zdrowia.

"Jesteśmy w krytycznym okresie"

Według szefa MZ, najważniejsze obecnie jest to, jaki będzie skutek epidemiczny Świąt Bożego Narodzenia oraz sylwestra. Zaznaczył, że liczba zakażonych, "która będzie ewentualnie wynikała z tego okresu, będzie decydowała o tym, co będziemy robili po 17 stycznia".

- Jesteśmy zatem znowu w takim można powiedzieć krytycznym okresie, który zdecyduje o tym, czy po 17 stycznia będziemy mogli dokonać takiego kroku, który będzie szedł w kierunku poluzowania lub, jeśli sytuacja się pogorszy, nawet przewidywane jest ewentualny wariant obostrzeń - powiedział minister zdrowia.

Zaapelował do Polaków, by okres najbliższych dwóch tygodni potraktować "jako przysłowiową kwarantannę" i przestrzegać obowiązujących zaleceń. - Patrząc na doświadczenie, jakie mamy po Sylwestrze, gdy liczba incydentów opisywanych przez policję i GIS była bardzo niewielka, ja zewsząd otrzymywałem komentarze, że to była bardzo spokojna sylwestrowa noc i ja mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk na to, że w najbliższym okresie nie będziemy mieli eskalacji zachorowań i to widmo trzeciej fali nie będzie się po prostu materializowało - podkreślił Niedzielski.

Ferie zimowe w jednym terminie

Niedzielski zapewnił jednocześnie, że po licznych sygnałach rząd zdecydował się złagodzenie obostrzenia dot. przebywania dzieci na świeżym powietrzu. Rozwiązanie będzie przygotowane w poniedziałkowym rozporządzeniu Rady Ministrów.

- Mieliśmy bardzo dużo wniosków dotyczących sytuacji, że mamy okres ferii, które niestety nie są tymi prawdziwymi feriami, które mogliśmy spędzać w górach, w śniegu, zjeżdżając na nartach. Dlatego chcielibyśmy dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza, żeby dzieci w tych godzinach 8-16 mogły samodzielnie przebywać poza miejscem zamieszkania - mówił minister zdrowia.

Złagodzenie obostrzenia ma zacząć obowiązywać od wtorku.

Zgodnie z decyzjami ogłoszonymi 17 grudnia przez ministra zdrowia od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich.

Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

