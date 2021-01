Wielka Brytania: Szczepionka AstraZeneca podana po raz pierwszy. Zamówili 100 milionów dawek

Szczepienie odbyło się o godz. 7.30 w szpitalu Churchill Hospital znajdującym się kilkaset metrów od miejsca, w którym opracowano preparat.

- Pielęgniarki, lekarze i personel byli dziś wspaniali i mogę teraz naprawdę cieszyć się z okazji 48. rocznicy ślubu z moją żoną Shirley jeszcze w tym roku - powiedział po przyjęciu zastrzyku Pinker, który od lat jest dializowany z powodu choroby nerek.

"The vaccine means everything to me"



82-year-old Brian Pinker becomes first person in UK to receive Oxford-AstraZeneca vaccine outside clinical trialshttps://t.co/5vMhfLcc2t pic.twitter.com/dY8OuFQmC4