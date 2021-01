"Zaczynamy publikować codzienne dane o szczepieniach" [OGLĄDAJ]

W poniedziałek rano w Warszawie wylądował samolot z 360 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi. Ponad 150 tys. dawek trafi w poniedziałek do szpitali.

Na konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielski, szef KPRM przekazał, że w Polsce jest 670 tys. szczepionek firmy Pfizer. Do tej pory zutylizowano 26 dawek.

- Po weryfikacji mamy ostatecznie 7517 zespołów szczepiennych i 6027 zgłoszonych punktów medycznych prowadzących szczepienia - mówił Dworczyk. Zapewnił, że wszystkie punkty zostały zweryfikowane przez NFZ. Punkty obejmują ponad 98 proc. gmin w Polsce, czyli ponad 96 proc. polskiej populacji. Dworczyk zapowiedział, że w poniedziałek zostanie opublikowana lista punktów, które będą realizowały szczepienia.

Z danych przygotowanych przez KPRM wynika, że w grupie "zero" jest ok. miliona osób, z kolei w grupie "pierwszej" obejmującej przedstawicieli służb mundurowych, nauczycieli i policjantów jest ok. 10 mln osób. Oprócz 4,6 mln szczepionek firmy Pfizer w pierwszym kwartale 2021 planowane jest również wykorzystanie dawek od firm Moderna (800 tys.) i CureVac (400 tys.). Oznacza to możliwość zaszczepienia ok. 2 mln 940 tys. osób.

Dworczyk zapewnił, że dynamika szczepienia w Polsce utrzymuje się na poziomie "średniej światowej". - Są dwa powody, dla których ten proces jest trochę wolniejszy. Po pierwsze, było to początek programu i okres świąteczno-noworoczny. Po drugie przypominamy, że każdą dostawę, która trafia do Polski dzielimy na dwie części - połowa szczepionek trafia do szpitali, w których wykonywane są szczepienia. Z kolei drugą połowę zostawiamy w magazynach ARM w tym głębokim zamrożeniu. Robimy to po to, by każdy pacjent, który otrzyma pierwszą dawkę, miał 100-procentową gwarancję, że otrzyma również drugą dawkę. Nie chcemy ryzykować bezpieczeństwa pacjentów - mówił.

"Nikt z rządu się nie zaszczepił"

Michał Dworczyk w "Graffiti" na antenie Polsat News podkreślał, że do tej pory zostało rozdystrybuowanych ponad 52 tys. dawek szczepionki. -Dzisiaj trafi do szpitali 152 tys. dawek, które powinny do końca tygodnia wykorzystane - dodał minister.

Według szefa KPRM jeżeli chodzi o tempo szczepień jesteśmy "dokładnie w średniej europejskiej".

Dworczyk powiedział, że do niedzieli, do godz. 18 zaszczepionych zostało 50 tys. 391 osób. Pytany ile z tych osób, było osobami spoza grupy "0". odparł: "W tej chwili system raportowania jest uruchamiany, takich precyzyjnych informacji jeszcze nie będziemy mieli".

Szef KPRM podkreślił, że poza wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską - który jest lekarzem i zalicza się do grupy "0" - nikt z rządu jeszcze się nie zaszczepił przeciw koronawirusowi.

