Wiosna 2020 w Polsacie. Poznaj szczegóły

Niesamowite emocje, zacięta rywalizacja, porażki i zwycięstwa - to wszystko czeka nas wiosną na antenie Polsatu! Dwa nowe programy, muzyczny talent-show "The Four. Bitwa o sławę" oraz reality-show dla przyszłych zawodników MMA "Tylko Jeden". A także uwielbiane przez widzów programy: "Taniec z Gwiazdami", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Nasz Nowy Dom" oraz seriale obyczajowe i komediowe.

"The Four. Bitwa o sławę"

Młodość, energia, magnetyzm! Troje porywających artystów zadebiutuje w rolach jurorów. Elektryzująca Natalia Nykiel, charyzmatyczny Igor Herbut oraz czarujący swoją osobowością i muzyką Kuba Badach nigdy nie pokazywali się od tej strony. Teraz poszukają prawdziwych talentów w nowym programie "The Four. Bitwa o sławę"! Program poprowadzi jedna z najbardziej lubianych i najpiękniejszych wokalistek Natalia Szroeder.



"The Four. Bitwa o sławę" zaczyna tam, gdzie kończą się inne programy - od najlepszych! Czworo silnych, zdolnych i ambitnych wokalistów. Wielką Czwórkę osobiście wybrało trzyosobowe jury złożone z gwiazd branży muzycznej: Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach.

Jako jurorzy staną na straży programu i wspólnie poszukają nowej gwiazdy sceny muzycznej. Tylko oni mogą zdecydować, czy nowy uczestnik zostanie dopuszczony do muzycznego pojedynku z Wielką Czwórką. Ale żeby zająć ich krzesła, trzeba zdobyć głosy publiczności zgromadzonej w studio.



Kogo wybierze jury do programu, a komu da przepustkę do muzycznych pojedynków z najlepszymi? Kto z zachowa jeden z czterech foteli aż do finału i wygra "The Four. Bitwa o sławę"? Za osiem tygodni zwycięzca programu otrzyma kontrakt z wytwórnią fonograficzną Universal Music Polska oraz 100 tysięcy złotych!



"The Four. Bitwa o sławę" w soboty o 20:05, od 7 marca



Blanka Lipińska w "Tylko Jeden"



Łączy ich zamiłowanie do rywalizacji i wspólny dom, w każdym innym aspekcie są konkurentami. Nawet jeśli uda im się zaprzyjaźnić, na końcu i tak będą musieli ze sobą walczyć. O zwycięstwo, sławę i kontrakt profesjonalnego zawodnika MMA. "Tylko Jeden" to reality show tak nieszablonowe, jak jego przebojowa prowadząca.



"Trenuj, Jedz, Śpij, Powtórz!" - to popularne hasło ozdabiające koszulki fanów zdrowego stylu życia, jak ulał pasuje do charakteru programu, który wiosną zadebiutuje w Telewizji Polsat. Przez osiem tygodni grupa obiecujących zawodników mieszanych sztuk walki będzie wspólnie żyć i trenować na oczach telewidzów i fachowców oceniających każdy ich krok.

O ich kondycję zadba profesjonalny sztab szkoleniowy, a postępy ocenią właściciele Konfrontacji Sztuk Walki - Maciej Kawulski oraz Martin Lewandowski. I to właśnie ten duet będzie decydował o obsadzie walk kończących każdy odcinek. Porażka oznacza natychmiastowe pożegnanie z programem i koniec marzeń o wartym 200 tysięcy złotych zawodowym kontrakcie z Federacją KSW.



Dni między pojedynkami upłyną im na zgłębianiu tajników MMA i rywalizacji w wymagających, a czasem bardzo nietypowych, zadaniach specjalnych. Konkurencja w "Tylko Jeden" nie kończy się nawet po wyjściu z sali treningowej. Uczestnicy programu spędzą dwa miesiące niemal wyłącznie w swoim towarzystwie, a ich kontakt z najbliższymi zostanie ograniczony do minimum.

Być może ich jedynym przyjacielem i rozjemcą będzie prowadząca program Blanka Lipińska. Autorka bestselerowych powieści i autorka filmu, po zawodowym MMA porusza się tak samo dobrze, jak po świecie literatury i show biznesu. To efekt jej wieloletniej współpracy z Konfrontacją Sztuk Walki, gdzie zajmowała się wizerunkiem słynnych KSW Ring Girls, nawiązując przy okazji przyjaźnie z czołowymi zawodnikami polskiej i światowej sceny MMA.



Ta krucha i zarazem twardo stąpająca po ziemi kobieta, z pewnością nie raz spotka się z nagłym wybuchem testosteronu. W "Tylko Jeden" wszystko zależy od determinacji i chęci rozwoju uczestników. Dwaj najlepsi i najbardziej zmotywowani dotrwają do walki finałowej, która odbędzie się podczas oficjalnej gali Konfrontacji Sztuk Walki. Kontrakt z KSW o wartości 200 tysięcy złotych zgarnie Tylko Jeden.



"Tylko Jeden" w piątki o 22:05, od 6 marca.



Kto zatańczy w "Tańcu z gwiazdami"?



Jak co roku na długo przed ogłoszeniem listy uczestników, media żyją spekulacjami, kto pojawi się na najsłynniejszym parkiecie w Polsce? Największa gwiazda polskiego internetu, najpopularniejsza aktorka oraz sportowiec, który stanął oko w oko ze śmiercią!



Jej życiorys przypomina amerykański sen. Zaczynała od śpiewania na weselach, dziś robi zawrotną karierę solową, a jej piosenki zajmują czołowe miejsca list przebojów - Ania Karwan. W tańcu poprowadzi ją 3-krotny zwycięzca tanecznego show Polsatu - Janek Kliment.

Mówi o sobie "taneczny antytalent". Niezwykle skromna i diabelnie zdolna. Nicole Bogdanowicz. Serialowa córka Magdaleny Stużyńskiej z "Przyjaciółek". Na tanecznym parkiecie partneruje jej piekielnie przystojny Kamil Kuroczko.



Na wybiegu nie ma sobie równych. Twarz takich marek jak Kenzo czy Moschino. Czy obycie na światowych wybiegach pomoże jej zawalczyć o Kryształową Kulę? Edyta Zając w towarzystwie debiutującego na parkiecie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" Michała Bartkiewicza.



Aktorka serialowa, filmowa oraz teatralna, którą "Zawsze warto" zobaczyć! Codziennie na Instagramie obserwuje ją 1,5 miliona fanów - Julia Wieniawa oraz dorównujący jej ognistym temperamentem, najbardziej polski Włoch Stefano Terrazzino.

Gwiazda internetu, piosenkarka i youtuberka. Jej teledyski obejrzało w sieci w sumie ponad 15 milionów użytkowników - Sylwia Lipka oraz prawdziwy weteran show Polsatu, specjalista od tańców latynoamerykańskich, który potrafi zakręcić nie tylko w głowie - Rafał Maserak.



Prognozy, że wygra, są bardzo prawdopodobne! Nienaganna sylwetka, świetna kondycja! Mowa o pogodynce Polsatu i Polsat News Milenie Rostkowskiej-Galant. A partneruje jej zwycięzca V edycji show Polsatu Jacek Jeschke.



Prawdziwa mieszanka wybuchowa. Mężczyzna o wielu twarzach, którego życiorys mógłby posłużyć za trzymający w napięciu film akcji. Trener personalny i ulubiony aktor Patryka Vegi - Tomasz Oświeciński. Czy dzięki zwyciężczyni 10. edycji „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zmysłowej Janji Lesar pokaże, że siła idzie w parze z gracją?



Miliony Polaków znają go ze słynnej ławeczki w Ranczo. Aktor serialowy i teatralny - Bogdan Kalus w towarzystwie uroczej Lenki Klimentowej.



Prawdziwy "Ninja Warrior". Kilka dni po amputacji nogi po tragicznym wypadku na motocyklu, cała Polska ruszyła mu z pomocą, a on zaczął przygotowania do paraolimpiady! Trener personalny Sylwester Wilk i Hania Żudziewicz.

U nich wszystko zaczęło się od… miłości. Zwycięzcy "Love Island. Wyspa miłości", trener tenisa Mikołaj Jędruszczak i jego partnerka w życiu i na parkiecie, tancerka klasy S, debiutująca na naszym parkiecie - Sylwia Madeńska.



17 lat temu pokochała go cała Polska za rolę Kamila w serialu "M jak Miłość". Potem zakochała się w nim Agnieszka Holland proponując mu role w aż trzech swoich filmach - aktor Marcin Bosak oraz Wiktoria Omyła.



W jury Tańca z Gwiazdami zasiądą: Iwona Pavlović, Andrzej Grabowski i Michał Malitowski. Program poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.



"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" - w piątki o 20:05, od 6 marca



"Twoja Twarz Brzmi Znajomo"



Dwie Telekamery dla najlepszego programu rozrywkowego i nominacja do trzeciej - to świadczy o fenomenie tego show! Już wiosną zobaczymy kolejnych ośmiu utalentowanych artystów, którzy wcielą się w najsłynniejsze gwiazdy, a także przekażą pieniądze na wybrany cel charytatywny. Poznajcie nowych uczestników 13. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", którzy pokażą na co ich stać! W nadchodzącej serii w roli jurora pojawi się zwycięzca 12. edycji show Adam Strycharczuk.



Czadoman czyli Paweł Dudek to król dyskotek! Hity "Ruda tańczy jak szalona", "Chodź na kolana" czy "Hej, hej bawmy się" rozgrzewają polskie parkiety. Jego teledyski obejrzano na YouTube ponad 300 milionów razy, a debiutancka płyta "Czadomania" pokryła się podwójną platyną.

Maurycy Popiel zawładnął sercami damskiej publiczności zarówno w "Pierwszej miłości" jak i w "M jak miłość".



Filip Gurłacz uczył się od wielkich twórców polskiego kina: w "Mieście 44" Jana Komasy zagrał odważnego powstańca a w "Powidokach" Andrzeja Wajdy - studenta charyzmatycznego malarza Strzemińskiego, u boku Bogusława Lindy. Obecnie możemy oglądać Filipa jako intryganta Oscara w hicie Polsatu "Pierwsza miłość" i najnowszym sezonie "Watahy".



Karol Dziuba to przede wszystkim aktor teatralny. Jesienią ubiegłego roku jako Jerzy Zajdler, kochanek serialowej Marty (Weronika Rosati) w „Zawsze warto” zelektryzował fanki serialu, które z niecierpliwością czekają na 2. sezon produkcji Polsatu.



Gosia Andrzejewicz - popularna piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, współpracowała ze światową gwiazdą lat 90. Mowa oczywiście o Dr Albanie, z którym nagrała singiel "Lover Boy". Jej własne utwory: "Słowa", "Pozwól żyć" czy "Trochę ciepła" szybko poszybowały na szczyty list przebojów stacji radiowych i telewizyjnych.



Marta Gałuszewska to obiecująca młoda wokalistka o pięknym uśmiechu i charakterystycznych kolorowych włosach, która szturmem podbija polską scenę muzyczną! Zaczynała na ulicach największych miast Polski, a także w trójmiejskich i wrocławskich lokalach. Ulica przerodziła się w wygraną "The Voice of Poland" i kontrakt z dużą wytwórnią muzyczną, a to z kolei przekuło się w platynowy debiutancki singiel "Nie Mów Mi Nie" oraz koncerty w całym kraju.

Natalia Avelon - Polka, którą pokochali Niemcy. Aktorka i wokalistka, która wspólnie z Ville Valo, wokalistą zespołu HIM wylansowała przebój "Summer Wine". Hit znalazł się w czołówkach europejskich list przebojów oraz zdobył Platynową Płytę.



Kamila Boruta - jej zawodowa przygoda z Teatrem Rampa, słynącym z doskonałych musicali i widowisk muzycznych trwa już 13 lat! Najbardziej znana telewidzom między innymi z głównej roli w serialu Czwórki - "Miłość na zakręcie".



W jury zasiądą: Katarzyna Skrzynecka, Kacper Kuszewski Małgorzata Walewska oraz zwycięzca 12. edycji show - youtuber, twórca kanału "Na Pełnej", parodysta i wokalista Adam Strycharczuk. Program poprowadzą Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.



Przez dwanaście edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wystąpiło 96 artystów, którzy przeszli ponad 1000 doskonałych metamorfoz, a na wybrane cele charytatywne przeznaczyli już ponad 2 miliony złotych! Kto z nowych uczestników najwierniej przeistoczy się w najsłynniejsze gwiazdy, zawładnie sceną i da czadu w nadchodzącym sezonie? W czyje ręce powędrują czeki na 10 000 i 100 000 zł, które zwycięzcy przekażą na wybrane cele charytatywne, wspierając chorą osobę, dom dziecka czy też schroniska dla zwierząt?



"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - w soboty, o 22:10, od 7 marca



"Nasz Nowy Dom"



To już 14. sezon jednego z najbardziej przejmujących programów w historii telewizji. Tysiące przejechanych kilometrów i sto sześćdziesiąt osiem rodzin, którym pomogła ekipa programu "Nasz nowy dom" - to dotychczasowy bilans brygady pod dowództwem Katarzyny Dowbor! Na tym jednak nie koniec, bowiem w nadchodzącej serii szansę na nowe życie otrzymają kolejne 24 rodziny.



Wiosną ekipa "Naszego Nowego Domu" odwiedzi najróżniejsze zakątki Polski w poszukiwaniu rodzin, które w wyniku nieszczęśliwego splotu wydarzeń zmagają się z ogromnymi problemami, a remont ich domów jest zwieńczeniem ich starań o powrót do normalności i walki o lepsze jutro.

W nadchodzącym sezonie ekipa "Naszego Nowego Domu" pomoże kolejnym 24 rodzinom. Program niezmiennie poprowadzi Katarzyna Dowbor, a w najtrudniejszych remontowych wyzwaniach pomagać jej będzie niezawodne trio architektów: Martyna Kupczyk, Maciej Pertkiewicz i Wojciech Strzelczyk oraz kierownicy robót Artur Witkowski i Wiesław Nowobilski.



Nasz Nowy Dom od 4 marca, w środy i czwartki o 20:05



"Kabaret na żywo. Przystanek Radość"



Sławomir jako komendant Straży Pożarnej, Kajra w roli przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich i Piotr Cyrwus tropiący, z zaciekłością agenta FBI, złodziei kurczaków. Do tego dodajmy największe gwiazdy sceny kabaretowej i oto właśnie przed Państwem "Kabaret na żywo. Przystanek Radość"!



Co się stanie, gdy w spokojne życie mieszkańców wsi Radość wedrze się młoda eko-joginka? W dodatku okaże się, że ta szalona kobieta chce przejąć urząd sołtysa? Skandal na całą wieś! Tak właśnie rozpoczynamy całkowicie nowy serialowy show kabaretowy, którego akcja toczy się głównie… na wiejskim przystanku PKS.

Do pojedynku o władzę staje Andrzej Bidula (Krzysztof Hanke) i Ramona Witos (Ewa Błachnio), czyli tradycjonalista kontra postępowa, młoda kobieta, która wierzy, że dzięki niej wioska zmieni się w nowoczesną i modną oazę dla spragnionych sielskich krajobrazów mieszczuchów. Po czyjej stronie staną mieszkańcy? Co na temat kandydatki wie pani sklepowa (Anna Gornostaj), czyli wiejskie centrum informacji? Czy wieloletni sołtys może liczyć na poparcie swoich krajan?



Radość odwiedzą najlepsze polskie kabarety, między innymi Ani Mru Mru, Jurki, Paranienormalni, Kabaret pod Wyrwigroszem, Andrzej Grabowski, Kasia Pakosińska, Sebastian Stankiewicz, Artur Andrus czy Para nr 2 czy Grzegorz Halama oraz wielkie gwiazdy muzyczne, jak Cleo, Piersi czy Poparzeni Kawą Trzy.



"Kabaret na żywo. Przystanek Radość" w niedziele, już od 1 marca w Polsacie, o 20.05



"Disco Polo - 25 lat później"



Już od 14 marca na antenie Polsatu nowy program muzyczny "Disco Polo - 25 lat później". W studiu spotkania z gośćmi, najpopularniejszymi artystami i zespołami oraz z tymi, którzy tworzyli muzykę disco polo i odnosili sukcesy w latach 90-tych. W zupełnie nowej roli zadebiutuje Marcin Miller z zespołu Boys.



Marcin spotka się z dawnymi gwiazdami disco polo, a widzowie usłyszą niejedną anegdotę zza kulis. Porozmawia również z artystami, którzy nie mieli tyle szczęścia i po wielkiej fali popularności, ich czas na scenie się skończył i zupełnie zmienili branżę. Współgospodarzami programu będą Edyta Folwarska (Polo TV) i Marcin Kotyński (Disco Polo Music). Zaprezentują najgorętszych wykonawców młodego pokolenia.

W programie widzowie zobaczą materiały z archiwów koncertowych największych imprez zarejestrowanych przez Polsat, Disco Polo Music oraz Polo TV. Oprócz tego mega hity disco w ciekawych aranżacjach, a ich wykonawcy w bardzo nietypowych lub przełomowych rolach.



W "Disco Polo - 25 lat później" nie zabraknie reportaży z najlepszych wydarzeń muzycznych, na które spojrzymy oczami fanów i zespołu. Pokażemy jak disco polo pojawiło się w miejscach wcześniej niedostępnych dla wykonawców tego rodzaju muzyki, wkraczając na salony największych festiwali muzycznych i produkcji telewizyjnych w kraju.



"Disco Polo - 25 lat później" w soboty od 14 marca o godz. 10:40



"Zawsze warto"



Nowe odcinki najlepszego serialu ubiegłego roku już od 4 marca w Polsacie! "Zawsze warto" zadebiutował w telewizji zaledwie pół roku temu, a już został uhonorowany przez widzów Telekamerą "Tele Tygodnia" w kategorii serial roku!



Historie Doroty, Marty i Ady wzbudziły wśród widzów ogromne emocje. "Od lat żaden serial mnie tak nie wciągnął!", "Świetny serial! Taki prawdziwy, życiowy, pełen zakrętów, ale też cudownych momentów", "Dziękuję, że takie tematy zostały poruszone w serialu. Samo życie", "Mocne zakończenie. Czekam na kolejny sezon" - internauci nie szczędzili entuzjastycznych opinii.



Przypadkowe wydarzenie połączyło trzy obce sobie kobiety i dało początek relacji, dzięki której każda zaczęła wierzyć, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Największa siła jest w nas samych, trzeba ją tylko odkryć - samemu albo z pomocą ludzi, którzy czasem zjawiają się w naszym życiu przypadkiem, a potem zostają w nim na dłużej…

W pierwszej serii Dorota (Katarzyna Zielińska) uwierzyła w siebie, a pierwsze zawodowe sukcesy dodały jej tylko skrzydeł i odwagi, by sięgać jeszcze wyżej. Jest na dobrej drodze, by uwolnić się od męża tyrana (Paweł Ławrynowicz), który się nad nią latami znęcał, niszczył jej marzenia i bez skrupułów nią manipulował. Czy teraz wystarczy jej sił, by już nigdy więcej nie ulec mężowi?



Z kolei Ada (Julia Wieniawa) postanowiła oddzielić przeszłość grubą kreską. Zaczęła uczciwą pracę, robi wszystko, by odzyskać syna i zacząć nowe życie. W najmniej oczekiwanym momencie przeszłość jednak powróci, a Ada będzie musiała się z nią zmierzyć i zdecydować, czy warto dać drugą szansę ludziom, którzy niejednokrotnie tak bardzo ją zawiedli.



Życie po raz kolejny zaskoczyło Martę (Weronika Rosati). Gdy była już przekonana, że w końcu uda jej się założyć rodzinę o jakiej marzyła, okazało się, że ojciec jej dziecka ukrywał przed nią żonę i syna. Doszło też do wypadku. W ostatnim odcinku bratanek Marty wpadł pod samochód prowadzony przez jej ojca Witolda (Mariusz Bonaszewski). Czy chłopiec przeżyje, a rodzinne konflikty ostatecznie się zakończą?



2. sezon serialu "Zawsze warto" w środy, od 4 marca o godz. 21:10



"Przyjaciółki"



Jeśli przyjaźń trwa już 7 lat, podobno przetrwa całe życie! Inga, Zuza, Patrycja i Anka są tego najlepszym dowodem. "Przyjaciółki" są z nami prawie 8 lat! Niezmiennie wzruszają, rozśmieszają, zaskakują swoją przebojowością, a przede wszystkim pokazują, że prawdziwa przyjaźń istnieje! Trzeba tylko o nią dbać. Do dziś wyemitowano 170 odcinków, a już od 5 marca na antenie Polsatu widzowie zobaczą 15. sezon!

Patrycja (Joanna Liszowska), Inga (Małgorzata Socha), Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer), Zuza (Anita Sokołowska) znowu będą przeżywać liczne radości, sukcesy i porażki, ale jedno jest pewne - zawsze mogą na siebie liczyć!



15. sezon "Przyjaciółek" w czwartki, od 5 marca o 21:10



"W rytmie serca"



Szósty sezon serialu otwierają dramatyczne wydarzenia. Niespodziewany telefon z informacją o śmierci Agnieszki (Magdalena Kumorek) pogrąża jej bliskich w głębokiej żałobie. Czy Robert (Piotr Polk) podejmie się roli samotnego ojca? Jak z odejściem matki poradzi sobie jej nastoletni syn?



Do Kazimierza wraca Weronika Nowacka (Maria Dębska), która wciąż stara się zrobić wszystko, by ujawnić machlojki byłego ukochanego i postawić go przed sądem. Jednak prokurator Siedlecki (Antoni Pawlicki) nie zamierza się tak łatwo poddać. Na przekór Werze on również przeprowadza się do Kazimierza i wciąż depcze Nowackiej po piętach. Do czego będzie zdolny, byle tylko uratować własną skórę i zachować posadę?

O spokoju może też zapomnieć posterunkowy Szarek (Dariusz Toczek) i jego Ewa (Elżbieta Romanowska). Rutynowe badanie w szpitalu burzy ich poukładane życie i wprawia recepcjonistkę w przerażenie. W dodatku nie chce ona obarczać swoimi problemami przyjaciółki, bo choć Maria (Barbara Kurdej-Szatan) w końcu szczęśliwie wyszła za mąż za Adama (Mateusz Damięcki), to wciąż musi się mierzyć z sekretami z przeszłości. Gdy wydaje się, że jest już bliska odkrycia prawdy o biologicznych rodzicach, jej brat (Antoni Królikowski) wpada w poważne tarapaty.



Jakby tego było mało, w mieście pojawia się niezwykle atrakcyjna kobieta, która wzbudza ogromne zainteresowanie panów. Okazuje się jednak, że Karolina (Anna Mucha) jest nie tylko piękna, ale i bardzo niebezpieczna, bo to właśnie ona odpowiada za nielegalne kasyno, które działa pod Kazimierzem…



6.sezon "W rytmie serca" już od 1 marca, w każdą niedzielę, o 22.05



"Świat według Kiepskich"



Osiedle Kosmonautów to bez wątpienia najbardziej zwariowane miejsce na ziemi. Szalone pomysły mieszkańców wrocławskiej kamienicy od lat bawią i wzruszają widzów. Kosmiczną mieszankę humorystyczną otrzymamy również w premierowych odcinkach "Świata według Kiepskich", które od marca widzowie Polsatu zobaczą w każdą sobotę o godzinie 19:30!



W najnowszych odcinkach mieszkańcy kamienicy zostaną objęci pilotażowym programem Unii Europejskiej wspomagającym odchudzanie. Podejście kobiet i mężczyzn do zadania okaże się jednak z goła różne. Czy mimo wszystko uda się osiągnąć pożądane efekty? Między sąsiadami dojdzie również do poważnych podziałów za sprawą niewinnego urządzenia do badania genów, które Halinka (Marzena Kipiel-Sztuka) przyniesie z pracy.

Pomysł szukania swoich przodków nie spodoba się jednak wszystkim mieszkańcom. Czy mimo istotnych różnic, będą potrafili dojść do porozumienia? Z kolei Ferdek (Andrzej Grabowski), Janusz Paździoch (Sławomir Szczęśniak) i Boczek (Dariusz Gnatowski) odkryją historię magicznej flaszki, która niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki sama napełnia się alkoholem. W kamienicy przy ulicy Ćwiartki 3/4 pojawi się nowy lokator, Oskar (Sebastian Stankiewicz), kuzyn Badury.



Mariolka (Barbara Mularczyk-Potocka) zakocha się w mężczyźnie od pierwszego wejrzenia. Do drzwi Kiepskich zapuka Mirek Kudaśko (Piotr Miazga), któremu przed laty Halinka skradła serce. Bezrobotny Ferdek wypadnie słabo przy dawnym wielbicielu Halinki, bowiem mężczyzna jest naukowcem w Szwajcarii. Czy Kiepski będzie musiał walczyć o miłość Haliny? Przekonamy się już wiosną.



Świat według Kiepskich od soboty, 7 marca, o 19:30 na antenie Polsatu. Z kolei na platformie IPLA.PL dostępnych będzie 12 przedpremierowych odcinków, które są aktualnie realizowane we wrocławskim studio.



"Pierwsza Miłość"



Wiosną w życiu bohaterów serialu "Pierwsza Miłość" dojdzie do poważnych życiowych zawirowań. W wyniku romansu Kingi i Janka małżeństwo Kulczyckich rozpadnie się. Dla dobra dzieci Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) z Arturem (Łukasz Płoszajski) będą chcieli stworzyć patchworkową rodzinę.



Mateusz będzie starał się coraz bardziej odizolować Emilkę od rodziny i przyjaciół. Problemy czekają również Anetę, która w wyniku podpalenia galerii będzie podejrzewana o próbę wyłudzenia odszkodowania. Czy Marysi (Aneta Zając) uda się znaleźć dowody na to, że to Dominika spowodowała pożar?

W domu Krystiana i Kaliny pojawi się kurator. Młode małżeństwo stanie przed wizją utraty dziecka. Problemy z prawem czekają również Miksera, a Sabina będzie kontynuowała swoją wizję izolacji ojca od Ewy. W Wadlewie Wiktoria i Olek zostaną rodzicami bliźniaków, a do grona szczęśliwych rodziców dołączy niebawem także Kazanowa, której ciąża wywoła spore zamieszanie wśród mieszkańców wsi.



Premierowe odcinki "Pierwszej miłości" od 2 marca na antenie Polsatu od poniedziałku do piątku o godz. 18:00



"Gliniarze"



"Gliniarze" rozwiązują intrygujące i trzymające w napięciu sprawy kryminalne nieprzerwanie od ponad trzech lat. 2 marca serial powraca na antenę Polsatu już z ósmym sezonem. Od poniedziałku do piątku wielbiciele gatunku docu-crime będą mogli śledzić codzienną pracę i losy funkcjonariuszy stołecznego wydziału kryminalnego.



Fascynujący bohaterowie gwarantują silne emocje związane z dynamicznymi akcjami policyjnymi. Ścigając przestępców niejednokrotnie narażą swoje życie, a w toku śledztw sięgną po najnowsze rozwiązania w walce z przestępczością.

Serial "Gliniarze" opowiada o pracy dwóch zespołów detektywów wydziału kryminalnego warszawskiej komendy policji: Natalia Nowak (Ewelina Ruckgaber), Kuba Roguz (Piotr Mróz), Olgierd Mazur (Arkadiusz Krygier) i Krystian Górski (Tomasz Skrzypniak). Bohaterami serialu są również pozostali policjanci wydziału, technicy oraz stali informatorzy. W każdym odcinku przedstawiana jest inna historia kryminalna.



Gliniarze od 2 marca, od poniedziałku do piątku o godz. 17:00



"Wydarzenia"



"Wydarzenia" to flagowy program informacyjny Telewizji Polsat, nadawany w Polsacie i Polsacie News. Główne wydanie, które prowadzą Dorota Gawryluk, Bogdan Rymanowski, Bartosz Kurek oraz Agnieszka Mosór, jest emitowane codziennie o godzinie 18:50.



Od poniedziałku do piątku "Wydarzenia" są również nadawane o godzinie 15:50 w Telewizji Polsat i Polsacie News. O godzinie 21:50 na antenie Polsat News jest emitowane codziennie wydanie wieczorne "Wydarzeń". Wydanie popołudniowe prowadzą Agnieszka Mosór, Magdalena Kaliniak i Przemysław Białkowski. Natomiast gospodarzami wydania wieczornego są Jarosław Gugała, Joanna Wrześniewska-Sieger oraz Przemysław Białkowski.

Od listopada widzowie Polsat News mogą oglądać nowe wydanie "południowe" "Wydarzeń" emitowanie o godzinie 12:50, prowadzone przez Magdalenę Kaliniak.



"Interwencja"



Magazyn reporterów Telewizji Polsat "Interwencja" już od 17 lat jest dla wielu widzów ostatnią szansą na sprawiedliwość i pomoc. Zaangażowany i dynamiczny zespół analizuje wszystkie zgłoszone sprawy, a żadna prośba nie jest lekceważona.

Magazyn reporterów "Interwencja" prowadzą Michał Bebło i Michał Stela.

Emisja od poniedziałku do piątku o godzinie 16:15.



"Państwo w Państwie"



Wiosną kontynuowana jest emisja jednego z najbardziej skutecznych programów interwencyjnych w Polsce. Program prowadzony przez Przemysława Talkowskiego, dziennikarza Polsat News, walczy z powszechnym przekonaniem, że wszyscy prowadzący działalność gospodarczą to potencjalni przestępcy.



Dziennikarze magazynu ujawniają te patologie, piętnują nieuczciwych urzędników i upominają się o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych. Po opisywanych przez redakcję "Państwo w Państwie" historiach dokonano m.in. różnych istotnych zmian w przepisach, uchylono wadliwe decyzje urzędników, a ok. 25 spraw przeznaczono do ponownego rozpatrzenia.

Według wyliczeń redakcji bohaterowie przedstawionych w programie historii przesiedzieli niesłusznie w aresztach i więzieniach w sumie 61 lat i 3 miesiące.

Po więcej informacji zapraszamy na polsatnews.pl.



Premierowe wydania programu "Państwo w Państwie" w każdą niedzielę o 19:30 w Polsacie i Polsacie News.



Sport



Wielki futbol w postaci Ligi Mistrzów, Ligi Europy UEFA i meczów reprezentacyjnych. Do tego ważne rozgrywki siatkarskie, prestiżowe turnieje tenisowe i potężna dawka sportów walki. Wiosenna oferta kanałów sportowych Polsatu zaspokoi gusta każdego kibica.



W marcu i kwietniu fani piłki nożnej będą żyć ćwierćfinałami i półfinałami Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. 27 maja w Gdańsku odbędzie się finał Europa League, a trzy dni później w Stambule poznamy triumfatora Champions League. Wiosenne miesiące to także cztery sparingi reprezentacji Polski przed Euro 2020, kolejno z Finlandią (27.03), Ukrainą (31.03), Rosją (2.06) oraz Islandią (9.06).

Emocje czekają też fanów siatkówki. Początek marca to turnieje finałowe Pucharu Polski Pań (7-8.03) i Panów (14-15.03). W tym samym miesiącu ruszają play-offy Plusligi oraz Ligi Siatkówki Kobiet. Mistrzów i Mistrzynie Polski poznamy w maju, w którym wystartuje też Liga Narodów. Dla Polaków będzie to sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi.



W najbliższych miesiącach cennych punktów rankingowych bronić będzie Hubert Hurkacz. Najlepszy polski tenisista wystąpi w prestiżowych turniejach Masters w Indian Wells (12-22.03), Miami (25.03 - 5.04), Monte Carlo (12-19.04), Madrycie (3-10.05) i Rzymie (10-17.05). Przełom czerwca i lipca to legendarny wielkoszlemowy Wimbledon.

Pierwsza połowa roku to także gorący czas dla fanów MMA. Oprócz gal najważniejszych polskich federacji, jak KSW, FEN czy Babilon, w kanałach sportowych Polsatu gości też amerykańska UFC skupiająca największe światowe gwiazdy tego sportu. Ósmego marca o jej pas mistrzowski ponownie powalczy była czempionka - Joanna Jędrzejczyk.



Najświeższe informacje ze świata sportu oraz szczegółowy i na bieżąco aktualizowany plan transmisji, dostępny jest na stronie polsatsport.pl

Wiosenna ramówka w IPLI. Oglądaj gdzie chcesz i kiedy chcesz

Wszystkie propozycje wiosennej ramówki Telewizji Polsat dostępne są również w największym serwisie rozrywki internetowej IPLA. Premierowe odcinki znanych i lubianych seriali widzowie znajdą w pakiecie IPLA PREMIUM, który umożliwia oglądanie wszystkich treści bez reklam. Wszystkie odcinki najnowszego, piętnastego już sezonu „Przyjaciółek” oraz drugiego sezonu serialu "Zawsze warto" zawarte są w również w specjalnie utworzonych pakietach: IPLA PRZYJACIÓŁKI - SEZON 15 oraz IPLA ZAWSZE WARTO - SEZON 2.

