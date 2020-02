Kontuzja Lewandowskiego. Czeka go dłuższa przerwa

"Przerwa potrwa około czterech tygodni. Przez pierwsze dziesięć dni Lewandowski będzie miał nogę w gipsie" - napisano na stronie.

Jeszcze we wtorek Lewandowski zdobył bramkę i miał dwie asysty, a Bayern Monachium pokonał w Londynie Chelsea 3:0 w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

ℹ️ @lewy_official has been ruled out for four weeks after suffering a knee injury against @ChelseaFC yesterday. #ComeBackStronger, Lewy! 🍀 pic.twitter.com/rzRSdUHZKf