Rekordowy transfer Legii. 20-latek za 1,5 mln euro

Bartosz Slisz przeszedł z KGHM Zagłębia Lubin do Legii Warszawa - poinformował w piątek wieczorem stołeczny klub. Piłkarz młodzieżowej reprezentacji Polski podpisał kontrakt do końca 2024 roku.

"Legia Warszawa dokonała płatności kwoty odstępnego zawartego w kontrakcie Bartosza Slisza z Zagłębiem Lubin" - poinformowano na stronie klubu.



Według mediów piłkarz kosztował ok. 1,5 miliona euro.





20-latek zadebiutował w ekstraklasie 2 kwietnia 2018 roku. W tym sezonie jest podstawowym piłkarzem "Miedziowych" i rozegrał w 21 meczów. Strzelił w nich dwa gole i dorzucił dwie asysty. Łącznie w najwyższej klasie rozgrywkowej wychowanek ROW-u Rybnik zanotował 48 występów.

- Osobiście bardzo się cieszę, jestem zwolennikiem tego transferu. To piłkarz, który w każdym aspekcie wpisuje się w to, jak budowana jest nasza drużyna - mówił na piątkowej konferencji prasowej trener Legii Aleksandar Vukovic, jeszcze przed podpisaniem umowy przez Slisza.

"Zdobędzie doświadczenie i oswoi się z presją"



Prezes Legii Dariusz Mioduski, cytowany wieczorem na stronie klubu, wierzy że pozyskanie Slisza będzie "pod wieloma względami przełomowe".



"Cieszę się, że ta wyjątkowa transakcja dotyczy młodego polskiego piłkarza i odbywa się na rynku wewnętrznym. To pokazuje z jednej strony, że liga potrzebuje silnych klubów, które chcą stawiać na najzdolniejszych młodych zawodników, a z drugiej jak ważna jest rola takich klubów jak Zagłębie Lubin, które konsekwentnie i mądrze stawiają na szkolenie. (...) Bartosz Slisz w Legii będzie miał nie tylko możliwość dalszego rozwoju sportowego, ale zdobędzie też bezcenne doświadczenie walki o najwyższe cele i oswoi się z presją z tym związaną. Jestem pewien, że zyska na tym nie tylko Legia, ale także cała polska liga, a co najważniejsze, sam zawodnik i jego dalsza kariera" - przyznał prezes Mioduski.

Slisz jest czwartym zawodnikiem, który zimą trafił do ekipy prowadzonej przez Aleksandara Vukovicia. Wcześniej do stolicy przenieśli się Piotr Pyrdoł z ŁKS-u Łódź, Mateusz Cholewiak ze Śląska Wrocław i czeski napastnik Tomas Pekhart z hiszpańskiego Las Palmas.



W 24. kolejce prowadząca w tabeli Legia podejmie w sobotę o godz. 20 wicelidera Cracovię. Wicemistrz Polski ma 45 punktów i o trzy wyprzedza drużynę z Krakowa.

