Lista przebojów Aleksandra Kwaśniewskiego. Były prezydent zdradził, czego najchętniej słucha

O ujawnienie, czego na co dzień słucha Aleksander Kwaśniewski, poprosili Pablo i Diego, prezenterzy Akademickiego Radia Kampus. Głowa państwa w latach 1995-2005 wymieniła aż jedenaście utworów, które szczególnie docenia.

- Larry Goldings, "Boogie on Reggae Woman" (2006); tekst do tej piosenki napisał jeszcze w latach 70. XX wieku Stevie Wonder, który również ją wykonywał.

- Zbigniew Wodecki, "Rzuć wszystko co złe" (1976); utwór pochodzi z drugiej płyty zmarłego ponad dwa lata temu artysty. W 2015 r. powrócił na listy przebojów w nowej wersji, wykonywanej wraz z duetem Mitch&Mitch.

- Kuba Badach, "Wall of Kindness" oraz "Jestem kimś" (2017); tekst do tych piosenek napisała córka Aleksandra Kwaśniewskiego, Aleksandra. Badach od 2012 roku jest jej mężem. - "Wall of Kindness" wymyślałam, słuchając w słuchawkach muzyki w czasie podróży po egzotycznej Kubie. Natomiast "Jestem kimś" napisałam w godzinę tuż przed wejściem do studia nagraniowego - mówiła Kwaśniewska w rozmowie z portalem plejada.pl.

- Marek Napiórkowski, "Vietato fumare" (2007); ten jazzowy utwór pochodzi z albumu "Wolno", który uzyskał status złotej płyty.

- Łona i Webber, "Gdzie tak pięknie?" oraz "Co tak wyje?" (2016); piosenki wykonują raper Adam Zieliński (Łona) w duecie z producentem Adamem Zielińskim (Webberem). Obie znalazły się na albumie "Nawiasem mówiąc".

- John Mayer, "Vultures" (2006); niecały rok po nagraniu tego utworu Mayer znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych osób świata magazynu "Times".

- Michael Brecker i James Taylor, "Nearness of You" (2001); jedna z interpretacji piosenki pochodzącej z 1938 roku, kiedy to wykonał ją amerykański piosenkarz Hoagy Carmichael. "Nearness of You" znalazła się też w repertuarze m.in. Louisa Armstronga i Kelly Fitzgerald.

- Ray Charles, "A Song for You" (1969); Charles zajął 2. miejsce na liście 100 wykonawców wszech czasów magazynu "Rolling Stone".

- Tony Britten, "Zadok the priest" (1992); znany powszechnie jako Hymn Ligi Mistrzów. Jest adaptacją XVIII-wiecznego hymnu koronacyjnego Georga Friedricha Händla, wykonywanego podczas uroczystości z okazji wstąpienia na tron nowego brytyjskiego monarchy.



Nie tylko Kwaśniewski ujawnił swój gust muzyczny

Jak przekazali Pablo i Diego na Facebooku, do zadania Kwaśniewskiemu pytania o ulubione utwory zainspirowała ich aktywność byłego prezydenta USA Baracka Obamy, który od wielu lat dzieli się z internautami, czego aktualnie słucha.

Kilka dni przed zakończeniem urzędowania w Białym Domu, Obama zażartował, że chciałby rozpocząć pracę w serwisie muzycznym Spotify. Jego przedstawiciele przedstawili więc konkretną ofertę - stanowisko "prezydenta playlisty".

Kandydat na to stanowisko musiał spełniać dość nietypowe wymagania: mieć minimum 8 lat doświadczenia w kierowaniu wysoko rozwiniętym krajem, posiadać przyjacielskie usposobienie oraz pokojową Nagrodę Nobla na koncie.

wka/ml/ polsatnews.pl, plejada.pl