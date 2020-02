Duże ułatwienie dla niesłyszących. Polsat News z napisami w programach na żywo

Polsat News, stacja informacyjna Grupy Polsat, wprowadza napisy na żywo głównie dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Począwszy od soboty, 15 lutego główne wydanie "Wydarzeń" i "Wydarzenia Wieczorne" (program już emitowany z tłumaczeniem na język migowy) oraz programy publicystyczne - "Gość Wydarzeń", "Wydarzenia i Opinie", "Interwencja Extra", "Skandaliści" i "Prezydenci i Premierzy" są dostępne do obejrzenia z napisami. Wystarczy uruchomienie w telewizorze odpowiedniej funkcji.

Napisy na żywo są realizowane metodą respeakingu z moderacją. Respeaking jest stosowany od prawie 20 lat. Używają go m.in. telewizje brytyjskie i amerykańskie. Po raz pierwszy metoda została wykorzystana w 2001 roku przez telewizję BBC. W Polsat News zespół składający się z respeakera oraz moderatora, na bieżąco, w trakcie programu, przygotowuje napisy, które są wyświetlane widzom. W ten sposób praktycznie każda osoba, która śledzi program z wyłączonym dźwiękiem otrzymuje możliwość obejrzenia go z pełnym przekazem, a nie tylko przeczytania informacji "na pasku".

Flagowe programy z napisami na żywo



- Od soboty, 15 lutego, nasz flagowy program informacyjny "Wydarzenia", a także szereg programów publicystycznych jak "Gość Wydarzeń" i "Wydarzenia i Opinie" można obejrzeć z napisami. Nie tylko programy powtórkowe, a właśnie "żywą antenę". Polsat News jako pierwsza informacyjna stacja komercyjna w Polsce wprowadza napisy w programach na żywo. Dzięki temu nasze kluczowe programy będą dostępne dla wielu widzów, którzy dotychczas mieli utrudniony odbiór - mówi Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.

Polsat News jako jedyna komercyjna stacja informacyjna w Polsce może pochwalić się wprowadzeniem tego typu usługi w programach publicystycznych na żywo. Napisy są przygotowywane przez zespół Dostępni.eu, który już wcześniej współpracował z Telewizją Polsat przy realizacji napisów na żywo i napisów dla niesłyszących w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".



Grupa Polsat posiada już w swojej ofercie stację Super Polsat, którego oferta w zdecydowanej większości jest dostosowana do odbioru przez osoby z dysfunkcjami wzroku lub słuchu.

