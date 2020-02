Telekamery "Tele Tygodnia" 2020. Gwiazdy Telewizji Polsat z nagrodami

Paulina Sykut-Jeżyna ponownie zdobyła statuetkę w kategorii Prezenter Pogody. Dziennikarka Telewizji Polsat uzyskała 42 proc. głosów. Sykut-Jeżyna to także gospodyni imprez i festiwali oraz prowadząca programy rozrywkowe m.in. "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Telekamerę dedykowała swojej mamie, która niedawno obchodziła urodziny.

Najlepszym komentatorem sportowym drugi rok z rzędu wybrany został Jerzy Mielewski. Dziennikarz Polsat Sport jest fanem siatkówki. W redakcji sportowej Polsatu pracuje od 2002 roku.

Pozostali nominowani

Do nagrody nominowane były także inne gwiazdy Telewizji Polsat. Wśród nominowanych aktorek znalazła się Katarzyna Zielińska - wszechstronna aktorka, która zdobyła sympatię jako Dorota Zimna w serialu "Zawsze warto". Daje Polkom przykład, w jaki sposób walczyć o siebie i o dzieci, będąc w kleszczach toksycznego małżeństwa.

Nominowany w gronie najlepszych aktorów był Jacek Knap. Jako mecenas Marek Kulesza z serialu "Zawsze warto" służy pomocą i dobrą radą, a na sali sądowej walczy o sprawiedliwość. Prywatnie miłośnik sportu, biega półmaratony górskie.

W kategorii Osobowość telewizyjna szansę na wygraną miała Katarzyna Dowbor - kobieta, która zawsze jest gotowa do działania. Razem ze swoją niezawodną ekipą odmienia życie potrzebującym rodzinom. Motywuje ją wiara, że da się pomóc każdemu bohaterowi programu "Nasz nowy dom", który prowadzi od trzynastu sezonów.

Nominowana w kategorii Prezenter informacji była Dorota Gawryluk - Swoją dziennikarską karierę rozpoczynała jako reporterka, a obecnie jest prowadzącą główne wydanie "Wydarzeń" oraz szefową pionu publicystyki i informacji w Polsacie. Na pierwszym miejscu stawia rzetelność i profesjonalizm.

O statuetkę dla najlepszego jurora rywalizowali natomiast: Katarzyna Skrzynecka i Michał Malitowski.

Nominowane były także produkcje Polsatu: "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i seriale "Zawsze warto", "W rytmie serca" i "Gliniarze".

