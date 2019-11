"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami": Damian Kordas i Janja Lesar zwycięzcami 10. edycji

Damian Kordas i Janja Lesar wytańczyli zwycięstwo w 10., jubileuszowej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". W finale okazali się lepsi od Barbary Kurdej-Szatan i Jacka Jeschke. W wielkim finale pary zatańczyły m.in. freestyle do utworów wykonywanych na żywo przez Cleo oraz Michała Szpaka.

PILNE! Krzysztof Ibisz zapowiedział 11. edycję "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", która odbędzie się wiosną!

Na początek obie pary zaprezentowały wybrane przez siebie układy z poprzednich odcinków. Barbara i Jacek zdecydowali się na rumbę z odcinka szóstego. Zatańczyli do przeboju Piotra Cugowskiego "Kto nie kochał", który na żywo wykonał życiowy partner Barbary Kurdej-Szatan - Rafał Szatan.

- Basiu twoja poprawność tańca jest oszałamiająca. Twoje stopy, nogi, ręce, pion. To niezwykłe, że osobie, która nie miała do czynienia z tańcem towarzyskim udało się to osiągnąć - oceniła taniec Iwona Pavlović. Podkreśliła, że starcie obu par jest "finałem marzeń".

Para za swoją rumbę otrzymała łącznie 27 punktów (Andrzej Grabowski: 10, Iwona Pavlović: 9, Michał Malitowski: 8).

Damian Kordas i Janja Lesar wybrali pasodoble z odc. 4. - Widziałem to pasodoble po raz trzeci. Za każdym razem tańczysz lepiej i tworzycie w tym parę - skomentował taniec Michał Malitowski. Jurorzy ocenili występ na 29 punktów (Andrzej Grabowski: 10, Iwona Pavlović: 9, Michał Malitowski: 10).

Taniec finalistów zachwycił widzów, których głosy przeważyły.

Gościnne występy Cleo i Michała Szpaka

Po przerwie pary zaprezentowały układy do piosnek Cleo i Michała Szpaka.

Barbara i Jacek zatańczyli taniec współczesny do piosenki Michała Szpaka.

- Basiu, świetnie tańce standardowe i latynoamerykańskie. Nie spodziewałem się, że potrafisz tak się uwolnić i tak nabrać ten oddech. Miałaś piękną amplitudę ruchu - skomentował występ Malitowski. Jurorzy ocenili taniec na 29 pkt. (Andrzej Grabowski: 10, Iwona Pavlović: 10, Michał Malitowski: 9).

Cleo zaśpiewała swój hit "Za krokiem krok" do tańca Damiana i Janjy. - Cleo to idealny utwór do tańca. Damian z kolei ty masz coś takiego, że jak tańczysz, to ja się po prostu uśmiecham. Mi się po prostu śmieje moje serce i moja buzia - mówiła Iwona Pavlović.

Pary w drugim tańcu "zamieniły się" punktacją po tańcu pierwszym. Tym razem Damian i Janja otrzymali 27 punktów (Andrzej Grabowski: 10, Iwona Pavlović: 9, Michał Malitowski: 8).

Dwie "trzydziestki"

Pierwsza "trzydziestka" padła dopiero po trzecim tańcu Barbary Kurdej-Szatan i Jacka Jeshke. Showdance do "Dumki na dwa serca" zachwycił jurorów. - "Ogniem i mieczem", któż z nas Polaków nie zachwycał się tym tekstem, nie przeżywał tych historii - chyba, że Witold Gombrowicz. Pięknie to opowiedzieliście i pięknie zatańczyliście - podsumował Andrzej Grabowski. Wszyscy jurorzy zgodnie przyznali tancerzom "dziesiątki".

Freestyle zaprezentowali również Damian i Janja. W swoim tańcu przygotowali nawet... błyskawiczną zmianę strojów. - Bije od was radość, że tańczycie razem, że jesteście blisko siebie. Te kroki, które wykonujecie, są tyleż ważne co to uczucie, które dajecie w tym tańcu. Damian - nie widziałem jeszcze człowieka, który wykonał tak duży postęp - zapewnił Andrzej Grabowski. Jurorzy i w tym przypadku byli zgodni - ta para też otrzymała najwyższą notę - 30 punktów.

Przed ogłoszeniem ostatecznych wyników Krzysztof Ibisz zapowiedział, że na wiosnę premierę będzie miała 11. edycja show.

WIDEO: zobacz emocjonujący moment ogłoszenia wyników

Wielkie powroty

Na parkiet w wielkim finale powrócili również pozostali uczestnicy 10. edycji: Reni Jusis, Akop Szostak, Ola Kot, Monika Miller, Adam Małczyk, Joanna "Ruda" Lazer, Magda Bereda i Sandra Kubicka. Do ich wspólnego tańca na żywo zaśpiewała Anna Karwan.

W finale widzowie mogli podziwiać występ największych mistrzów tanga na świecie, uczestniczących w Recuerdo Warsaw Tango Festival! Christian Marquez i Virgina Gomez są zdobywcami tanecznego Oscara jako najlepsi tancerze tanga 2019, Facundo Pinero i Vanesa Villalba tańczyli w słynnym "Tango forever" na Brodway’u, Manuela Rossi i Juan Malizia są mistrzami świata w kategorii tango sceniczne, a Patrycja Cisowska–Grzybek oraz Jakub Grzybek mistrzami Europy w tej samej kategorii.

Podczas finału rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy weselny taniec. Widzowie i jurorzy docenili układ z wesela Hani i Łukasza. Zakochani otrzymali okolicznościową statuetkę od Pauliny Sykut-Jeżyny.

Widzowie mogli też po raz pierwszy usłyszeć piosenkę "Chcę uwierzyć snom" z drugiej części wielkiego, filmowego hitu Walta Disney’a "Kraina lodu" w wykonaniu Katarzyny Łaski.

