"Ta bajka na pewno dobrze się zakończy". Kulisy powstania Mikołajkowego Bloku Reklamowego

Historia Radka jest wyjątkowa, jego choroba jest nieuleczalna, a jedynym lekarstwem na zahamowanie jej postępów jest rehabilitacja, której miesięczny koszt to około 3 tys. zł.

"Usiadł na wózku i się uśmiechnął"

- Nie ma leku. Możemy jedynie opóźniać postęp poprzez rehabilitację. To praktycznie stało się z dnia na dzień. Poprosił o wózek, bo wielokrotnie upadał. Jak go dostał był szczęśliwy. Usiadł na wózku i się uśmiechnął. To nas przekonało, że trzeba pewien rozdział zamknąć i iść do przodu - powiedziała mama chłopca, Magdalena Cywilis.

W najbliższym odcinku programu również kulisy powstania Mikołajkowego Bloku Reklamowego.

- Magia telewizji od kuchni. Wszystko co wiąże się ze świętami, śnieg, zimowa sceneria, zdradzimy jak to wszystko powstaje - powiedział Bartosz Kwiatek, który prowadzi program.

Już po raz szesnasty na antenie Telewizji Polsat zostanie wyemitowany blok reklamowy, z którego całkowity dochód, obliczany na podstawie wyników oglądalności, przekazywany jest na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji Polsat. Tylko w tym roku Fundacja Polsat rozpatrzyła 1900 wniosków od potrzebujących.

W rolach głównych wystąpią: Krzysztof Kowalewski w roli Mikołaja oraz Dorota Gawryluk i Jarosław Gugała. W spotach towarzyszących kampanii wzięli udział: Anita Sokołowska, Joanna Liszowska, Barbara Kurdej-Szatan wraz z mężem Rafałem, Jerzy Mielewski, Maciej Dowbor oraz gość specjalny - Kayah!

Polsat News Mikołajkowy Blok Reklamowy - kulisy powstania

- Ta bajka na pewno dobrze się zakończy - powiedział w trakcie kręcenia spotu jeden z chłopców biorących udział w nagraniu. Skomentował w ten sposób, to że tak niewiele trzeba, aby w Mikołajki pomóc najbardziej potrzebującym.

Kampania Mikołajkowego Bloku Reklamowego została zrealizowana przez Telewizję Polsat. Producentem spotów jest Krzysztof Hansz, ich reżyserami Vladimir Tarasiuk i Armin Kurasz, a animacje do głównego spotu przygotowało Studio Produkcyjne Orka.

