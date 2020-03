Sukces Polsatu News. Największe wzrosty wśród kanałów newsowych

Polsat News miał w lutym największe wzrosty spośród wszystkich kanałów newsowych w Polsce.

Polsat News ogląda codziennie ponad 3 miliony widzów

Kolejny miesiąc z rzędu Polsat News ma rosnące wyniki oglądalności w ujęciu rok do roku

Bardzo dobre wyniki uzyskało główne wydanie "Wydarzeń" i "Wydarzenia 15:50"

Polsat News drugą najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w styczniu 2020 (ponad 1400 cytowań) w raporcie Instytutu Monitorowania Mediów.

Rosnąca oglądalność to wynik między innymi bardzo dobrej pracy zespołu stacji, którą ogląda ponad 3 miliony widzów każdego dnia.

Rośnie opiniotwórczość stacji

Luty 2020 był przede wszystkim kolejnym miesiącem, gdy Polsat News odnotowuje wzrosty oglądalności w ujęciu rok do roku. Spośród stacji informacyjnych to Polsat News jest nr 1 w kategorii wzrostów oglądalności. W grupie wszystkich widzów odnotowano udziały na poziomie 1,34 proc. co oznacza wzrost o 54 proc. w ujęciu rok do roku. Natomiast w grupie wiekowej 16-49 Polsat News uzyskało 0,84 proc. udziałów, co stanowi wzrost o aż 65 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

Rośnie również opiniotwórczość Polsat News. W raporcie Instytut Monitorowania Mediów za styczeń 2020 stacja awansowała na drugie miejsce wśród najbardziej opiniotwórczych stacji telewizyjnych. W ogólnym rankingu Polsat News zajmuje ósmą pozycję. Stacja informacyjna Grupy Polsat w pierwszym miesiącu 2020 roku była cytowana ponad 1400 razy.

Ile osób ogląda "Wydarzenia"?

Główne wydanie "Wydarzeń" o 18:50 oglądało w lutym na antenie Polsatu i Polsatu News średnio 2,3 mln widzów, a popołudniowe "Wydarzenia" o 15:50 gromadziły średnio 1,5 mln widzów.

W przypadku "Wydarzeń" o 18:50 przełożyło się to udziały na poziomie 16,7 proc. w grupie wszystkich widzów (wzrost o 3,1 proc.) oraz 19 proc. w grupie 16-49, co oznacza wzrost o 9,7 proc. w ujęciu rok do roku.

Popołudniowy serwis informacyjny emitowany w Polsacie i Polsacie News oglądało średnio o 8,3 proc. więcej w porównaniu z lutym 2019. Przełożyło się to na udziały na poziomie 17,5 proc. w grupie 4+ oraz prawie 19,2 proc.w grupie komercyjnej, co oznacza w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku wzrosty odpowiednio o 10 proc. i 21,3 proc.

