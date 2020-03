Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

- Najgroźniejsze dla gospodarki zjawisko związane z pandemią koronawirusa to drastyczne pogorszenie płynności firm. Dlatego konieczne są zmasowane interwencje rządów w celu jej podtrzymania - powiedział główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Ekonomista zwraca uwagę, że w warunkach ograniczeń związanych z pandemią klienci przestają kupować i płacić za towary oraz usługi. - Może to prowadzić do upadłości nawet najbardziej efektywnych i konkurencyjnych przedsiębiorstw, a w efekcie do fali wzrostu bezrobocia - stwierdził.