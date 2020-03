Działania rządu w związku z koronawirusem. Konferencja szefa MSWiA [TRANSMISJA]

Konferencja prasowa dotycząca działań rządu w związku z koronawirusem odbywa się bez stacjonarnego udziału mediów.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu przez rząd kolejnych obostrzeń, które mają ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa. - Koronawirus pokazał, że siła gospodarcza państw to za mało. Robimy to dla ochrony życia Polaków - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



W nocy z wtorku na środę wprowadzony zostanie zakaz wychodzenia z domu poza uzasadnionymi przypadkami. Obostrzenia będą obowiązywać do 11 kwietnia.

grz/ polsatnews.pl