Boris Johnson zakażony koronawirusem

Johnson jest na kwarantannie domowej, ale nadal pracuje. Czuje się dobrze, ma lekkie objawy koronawirusa i poddaje się izolacji, ale nadal będzie kierował rządem - poinformowało w piątek jego biuro na Downing Street.

"W ciągu ostatnich 24 godzin wykazywałem łagodne objawy koronawirusa. Mam pozytywny wynik na jego obecność. Poddałem się izolacji, ale nadal będę kierował działaniami rządu w odpowiedzi na epidemię. Razem ją pokonamy" - uspokajał premier UK.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri