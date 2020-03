Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

W poniedziałek na północ Włoch samolotem wojskowym przybyło 15 polskich lekarzy i ratowników. W niedzielę rząd Albanii wysłał 30 lekarzy i pielęgniarzy.

Polscy specjaliści jadą do Włoch, by sprawdzić, co trzeba zrobić, gdy epidemia zacznie lawinowo narastać. Włoski ambasador dziękuje lekarzom. https://t.co/JC2edBA2xz