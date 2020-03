Kraj, który "zakazał" koronawirusa. Za mówienie o nim można trafić do aresztu

O zakazach informują niezależne media, które zostały zablokowane w Turkmenistanie - "Turkmenistan Chronicle", a także dziennikarze Radia Azaltyk, turkmeńskiej wersji Radia Wolna Europa.

"Ekstremalne metody"

"Osoby noszące maseczki, rozmawiające o koronawirusie na ulicy, na przystankach autobusowych lub w kolejkach przed sklepami, mogą zostać aresztowane przez policjantów w cywilu" - piszą Reporterzy bez Granic. Wszystkie zależne od rządu media, mają zakaz mówienia o skali pandemii na świecie.

Organizacja przypomina, że Turkmenistan w rankingu wolności prasy World Press Freedom Index za rok 2019 znalazł się na ostatnim, 180 miejscu. Na wyższych pozycjach znalazły się m.in. Korea Północna, Erytrea i Chiny (Polska znalazła się na 59 miejscu). Rząd kontroluje wszystkie krajowe media, a dostęp do cenzurowanego internetu można uzyskać tylko po okazaniu dokumentu tożsamości.

- Turkmeńskie władze zasłużyły sobie na swoją reputację. Stosują ekstremalne metody eliminowania wszystkich informacji o koronawirusie. Nie tylko naraża to obywateli, ale wzmacnia też autorytaryzm prezydenta Gurbanguly Berdimuhamedowa - mówi Jeannne Cavalier, szefowa oddziału Reporterów bez Granic w Europie Wschodniej i Azji Środkowej. Jednocześnie wzywa do "zareagowania i zabronienie dalszym łamaniom praw człowieka".

Dymem z poganka na koronawirusa

Według oficjalnych danych, w Turkmenistanie nie ma żadnych potwierdzonych przypadków koronawirusa. Prezydent kraju jeszcze 13 marca nakazał, by ulice miasta odkazić... dymem z poganka (sukulentu zaliczanego go do środków odurzających).

- Nasi mądrzy przodkowie twardo trzymali się tradycji: okadzania dymem poganka ważnych wydarzeń (...), czy też w określonych porach roku, kiedy pojawiały się choroby zakaźne - mówił Berdimuhamedow.

Przez prowadzoną politykę rządu, w sytuacji bez wyjścia znaleźli się Turkmeni, którzy chcieli wrócić do kraju z Rosji. 17 marca zamknięto ambasadę w Moskwie. Wiele osób, nie mając się gdzie udać, koczuje na lotnisku w Domodiedowowie.

