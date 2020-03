Kolejna osoba zmarła z powodu zakażenia koronawirusem

Mamy 83 nowe przypadki zakażenia #koronawirus, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci 70-letniej kobiety zarażonej koronawirusem, która była hospitalizowana w Tychach - poinformowało we wtorek po południu ministerstwo zdrowia. Liczba zakażonych osób w Polsce wzrosła do 2215, 32 z nich zmarły.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 19 osób z woj. śląskiego, 13 osób z woj. podkarpackiego, 12 osób z woj. opolskiego, 10 osób z woj. lubelskiego, 7 osób z woj. małopolskiego, 6 osób z woj. łódzkiego, 6 osób z woj. dolnośląskiego, 4 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 4 osób z woj. zachodniopomorskiego oraz po jednej osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i woj. pomorskiego.

Lubelskie: 10 nowych zakażeń

10 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto na terenie woj. lubelskiego - poinformowała we wtorek rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. Łącznie w Lubelskiem odnotowano 131 zakażeń, cztery osoby zmarły.

Strzępka podała w komunikacie prasowym, że potwierdzone wynikami badań zakażenia dotyczą: kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, kobiety w wieku powyżej 61 lat z Lublina, mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu krasnostawskiego, kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu hrubieszowskiego, mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma. ZOBACZ: Nietrzeźwy i objęty kwarantanną. Podróż zakończył na ogrodzeniu Rzeczniczka poinformowała, że stan wszystkich osób jest dobry i że miały one styczność z osobami zakażonymi. Wcześniej Strzępka informowała o wykryciu siedmiu nowych przypadków zakażenia koronawirusem na terenie woj. lubelskiego. Dotychczas na w Lubelskiem wykryto w sumie 131 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w tym 4 osoby zmarły. Zachodniopomorskie: czterech nowych chorych

Na terenie Pomorza Zachodniego odnotowano we wtorek cztery kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. To cztery osoby z powiatów kołobrzeskiego, gryfickiego i sławieńskiego. W województwie zakaziło się tym wirusem łącznie 67 osób.

O czterech kolejnych przypadkach zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poinformowała we wtorek rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan. Z jej informacji wynika, że wśród zakażonych jest młoda kobieta z powiatu kołobrzeskiego i starszy mężczyzna z powiatu kołobrzeskiego. Oboje przebywają obecnie w izolacji domowej. Kolejni zakażeni koronawirusem to mężczyzna w średnim wieku, pochodzący z powiatu gryfickiego i starsza kobieta z powiatu sławieńskiego. Oboje są hospitalizowani w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie. W sumie osób zakażonych koronawirusem na Pomorzu Zachodnim odnotowano 67. Jedna osoba zmarła. Opolskie: chorują 63 osoby, 3 wyleczono Na terenie województwa opolskiego stwierdzono 12 kolejnych zakażeń koronawirusem - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii stwierdzono w regionie 66 przypadków zakażenia, trzy osoby uznano za wyleczone. Jak poinformowało biuro prasowe wojewody opolskiego, wśród 12 nowych przypadków zakażenia koronawirusem osiem to kobiety. 11 zakażonych to mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Jedyna chora spoza tego rejonu to mieszkanka sąsiedniego powiatu strzeleckiego. ZOBACZ: Kobieta zakażona koronawirusem urodziła zdrowe dziecko. "Wszyscy zdaliśmy egzamin" Wszystkie osoby z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem, to osoby starsze, związane z Domem Pomocy Społecznej w Jakubowicach, gdzie kilka dni temu stwierdzono przypadki zakażeń. Wszyscy chorzy pozostają w kwarantannie. Ósmą zakażoną kobietą jest mieszkanka Strzelec Opolskich w wieku senioralnym, hospitalizowana w szpitalu monoprofilowym w Kędzierzynie-Koźlu. Jej stan jest dobry. Warmińsko-mazurskie: łącznie 58 zakażonych Na Warmii i Mazurach potwierdzono kolejny przypadek zakażenia koronawirusem - poinformował we wtorek rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. W sumie jest już 58 osób z regionu zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Rzecznik przekazał, że kolejna w regionie osoba z dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych pochodzi z powiatu nowomiejskiego, a do jej zakażenia doszło w wyniku tzw. transmisji lokalnej. - To młoda kobieta przebywająca w izolacji domowej. Jej stan jest dobry - dodał. ZOBACZ: Algorytm do wykrywania tłumu. Tak Gdynia walczy z koronawirusem Dotychczas zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono u 58 osób z Warmii i Mazur, jedna z nich już wyzdrowiała. Najwięcej, 15 zakażeń, zanotowano w powiecie nowomiejskim. W Elblągu było 14 zachorowań, w Olsztynie - 7, w powiecie olsztyńskim - 5, w braniewskim - 4, w elbląskim - 3, po dwa w powiecie iławskim, oleckim i ostródzkim oraz po jednym w powiatach giżyckim, kętrzyńskim, piskim i szczycieńskim. Łódzkie: 6 nowych chorych, 3 osoby wyzdrowiały - W woj. łódzkim jest sześć kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Dotyczą one młodej kobiety, dwóch kobiet w średnim wieku, starszej kobiety, nastoletniego chłopca i młodego mężczyzny -przekazała rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska. Z kolei trzy kolejne osoby, które były zakażone, są już zdrowe. Dodała, że to osoby między 13. a 81. rokiem życia. ZOBACZ: 12-latka z Belgii najmłodszą ofiarą koronawirusa w Europie Rzeczniczka dodała, że trzy kolejne osoby, które były zakażone koronawirusem, po zakończeniu leczenia otrzymały dwa wyniki ujemne testu, co oznacza, że są zdrowe. To jedno dziecko, młody mężczyzna oraz mężczyzna w średnim wieku. Dotąd służby wojewody doniosły w sumie o 208 potwierdzonych przypadkach choroby COVID-19 w Łódzkiem. Najwięcej z nich dotyczy powiatów: łódzkiego (94 osoby), zgierskiego (19), bełchatowskiego (18), opoczyńskiego (17), piotrkowskiego i radomszczańskiego (11). Pod nadzorem epidemiologicznym w regionie jest 2221 osób, objętych kwarantanną - 4751. W szpitalach przebywa 35 pacjentów. W sumie wyzdrowiało 14 osób. Dolnośląskie: 267 chorych Do 267 wzrosła we wtorek po południu liczba osób zakażonych koronawirusem na Dolnym Śląsku. O sześciu nowych przypadkach poinformowały służby prasowe wojewody dolnośląskiego. W wydanym we wtorek popołudniu komunikacie Dolnośląski Urząd Wojewódzki poinformował o sześciu nowych osobach z regionu, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. - Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia oraz powiatów wrocławskiego, lubińskiego i trzebnickiego. Wszyscy nowo zdiagnozowani zostali poddani izolacji domowej - podano. Według informacji przekazanych we wtorek przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, w regionie odnotowano 267 przypadków zachorowania na COVID-19, z czego czterech pacjentów zmarło. Małopolskie: 192 przypadki zakażeń Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych siedmiu osób - podało we wtorek po południu biuro prasowe wojewody małopolskiego. ZOBACZ: Półtoraroczne dziecko zakażone koronawirusem trafiło na intensywną terapię W grupie zarażonych są mieszkańcy powiatów: wielickiego - dwie starsze kobiety oraz kobieta i dwóch mężczyzn w sile wieku), a także myślenickiego - kobieta i mężczyzna w sile wieku. Wszystkie przebywają w izolacji. W Małopolsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 192 osób.

Nowe obostrzenia

Zakaz w dostępie do wypożyczalni rowerów, limit osób w sklepach - 3 osoby na jedną kasę, 3 osoby do jednego straganu na bazarach, wyjścia dzieci do 18. roku życia tylko pod opieką osoby dorosłej - to tylko niektóre z ograniczeń wprowadzonych przez rząd we wtorek.

ZOBACZ: Nowe ograniczenia w związku z koronawirusem [LISTA]

- Chcemy uniknąć tego, co spotkało zachodnią Europę - wyjaśnił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Nowe rygory wprowadzone zostają na 2 tygodnie.

Stan pandemii ogłoszony na świecie

Zapalenie płuc zwane COVID-19, które pojawiło się w Chinach pod koniec 2019. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w związku z sytuacją 11 marca stan pandemii. W Polsce od 21 marca obowiązuje stan epidemii. Wprowadzono wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic. We wtorek mają pojawić się nowe ograniczenia

ZOBACZ: Stan epidemii w Polsce. "To decyzja ratująca życie"

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

ac/ polsatnews.pl, PAP