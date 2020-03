"Nie jesteś niezniszczały." Apel siostry zmarłego pracownika resortu sprawiedliwości

Michał miał 36 at, był kierowcą wiceministra sprawiedliwości. Mężczyzna zmarł na COVID-19 w poniedziałek. W ciągu ostatniego niespełna miesiąca nie miał kontaktu z innymi pracownikami resortu.

Nie zdążył założyć rodziny

Siostra pracownika MS opublikowała na swoim facebookowym profilu post, w którym przestrzega Polaków, aby stosowali się do odgórnych zaleceń dotyczących pozostania w domu w związku z pandemią koronawirusa.

ZOBACZ: Zmarł pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości zakażony koronawirusem

"Miałam tego nie robić... Ale widzę, że ku przestrodze powinnam... Uważasz, że jesteś młody, silny, niezniszczalny... Właśnie, nie jesteś! Siedź w tym domu i nie narzekaj. Ciesz się, że żyjesz, bo za chwilę może Cię już nie być" - napisała pani Aleksandra. "Mój brat chciałby się nudzić, chciałby ponarzekać tak jak Ty... Ale nie może... Nie ma go już..." - dodała.

Jak podkreśliła, jej brat był młodym, zdrowym człowiekiem i nie miał żadnych chorób współistniejących. Jego śmierć jest dla bliskich ogromną stratą.

"Umarł, odszedł, zostawił nas, nie miał dzieci, nie zdążył założyć rodziny, nie mam bratanków... Zostają mi wspomnienia. Zabrał go koronawirus" - napisała.

"Ty też panem życia nie jesteś... Szanuj to, co masz. Żyjesz? Uszanuj to... Twoja rodzina żyje? Uszanuj to... Siedź w domu" - zaapelowała.

"Pamiętamy Twoją uśmiechniętą twarz"

36-letni Michał miał wiele pasji i planów na przyszłość. Był miłośnikiem zwierząt, wolontariuszem i inspektorem Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt Otwocki Zwierzyniec. Jego członkowie pożegnali się z nim we wzruszającym wpisie.

ZOBACZ: Limit osób w sklepach, obowiązkowe rękawiczki, odstępy na ulicy. Rząd wprowadził nowe ograniczenia​

"Nie jesteśmy gotowi na Twoje odejście. Pamiętamy Twoją uśmiechniętą twarz, Twoje rady, Twoje zaangażowanie. Zadajemy sobie pytania. Dlaczego Ciebie zabrał nam los? Dlaczego jesteś za czarnym murem? Nikt z nas nie może w to uwierzyć. Nikt. Żegnaj, Bracie. Do zobaczenia. Łączymy się w cierpieniu z rodziną" - napisali działacze fundacji.

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Michała.



Proszę o modlitwę za jego duszę i za jego bliskich, w tym trudnym dla nich czasie. RIP.https://t.co/2mPdCfugWt — Romanowski (@MarRomanowski) March 30, 2020

WIDEO - "Skandaliści": Matka Iwony Wieczorek poczuła obecność córki i głos "Mamo, a widzisz..." Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ml/ polsatnews.pl