Nowe rygory sanitarne. Ograniczony dostęp do parków i plaż, mniej ludzi w sklepach, zamknięte hotele

Zakaz w dostępie do wypożyczalni rowerów, limit osób w sklepach - 3 osoby na jedną kasę, 3 osoby do jednego straganu na bazarach, wyjścia dzieci do 18 roku życia tylko pod opieką osoby dorosłej. - Chcemy uniknąć tego, co spotkało naszych partnerów zachodniej Europie - powiedział Mateusz Morawiecki.

Nowe obostrzenia:

- między 10 a 11 w sklepach tylko osoby starsze,

- limit ograniczeń w sklepie - maksymalnie 3 osoby na jedną kasę,

- obowiązkowe rękawiczki jednorazowe w sklepach,

- w placówkach pocztowych do dwóch osób na 1 okienko,

- 3 osoby do jednego straganu na targowiskach,

- sklepy budowlane zamknięte w weekendy

- zamknięcie hoteli i miejsc noclegowych

- zamknięcie wszystkich punktów kosmetycznych i fryzjerskich

- rozszerzona kwarantanna

- odwołane wszelkie zabiegi sanatoryjne

- limit miejsc dla pasażerów u przewoźników prywatnych, bardziej restrykcyjne kontrole

- w miejscach pracy musi być zachowany dystans półtora metra i zapewnione środki do dezynfekcji

Decyzja o zestawie kolejnych regulacji związanych z ograniczeniami dotyczącymi epidemii koronawirusa zapadła we wtorek podczas wtorkowego Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

- Chcemy uniknąć tego, co spotkało naszych partnerów zachodniej Europie - mówił premier. - Żeby nie doszło do takich sytuacji, do jakich dochodzi we Włoszech i Hiszpanii, by nie doszło do selekcji chorych, kogo podłączyć do respiratora - wyjaśniał.

- Za dużo jest kontaktów miedzy ludźmi, za dużo jest spacerów. Stamtąd pochodzą nowe zakażenia - mówił Mateusz Morawiecki.

Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, na antenie Polsat News wyjaśniał, że "powinna być zachowana odpowiednia odległość między obywatelami, m.in. w sklepach".





"Nie prowokujmy losu"

- Było mnóstwo ludzi w parkach, biegali, jeździli na rowerach - mówił wiceminister, nawiązując do zachowania Polaków, którzy wykorzystywali ładną pogodę i podczas weekendu wyszli z domów. - Widzieliśmy też, że w sklepach było za dużo ludzi. Tak, jak wprowadziliśmy obostrzenia w komunikacji, tak powinniśmy zachować bezpieczną odległość podczas zakupów - dodał.

- Zostańmy w domu, nie prowokujmy losu - zaapelował.



Wprowadzenie przez rząd nowych ograniczeń zapowiadał już w piątek wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.





"Musimy się spodziewać pogłębienia różnych problemów"

Wicepremier na antenie Polsat News podkreślał, że "niestety podczas tego weekendu pojawiły się dość duże zbiorowiska osób w różnych miejscach publicznych".

- Musimy bardzo uważać. Nic nie jest dokończone. Raczej musimy się spodziewać pogłębienia różnych problemów, bo tak jest dookoła - dodał Gliński.

