Witek: rząd i cała administracja państwowa pracuje, żeby szybko udało się wrócić do normalności

- Dziś rząd i cała administracja pracują, by szybko udało się wrócić do normalności. Kolejne obostrzenia dotyczące poruszania się i ograniczenia w codziennym życiu, optymalne przygotowanie służby zdrowia, bezprecedensowy pakiet pomocy dla przedsiębiorców. To wszystko ma nam dać możliwość jak najszybszego powrotu do życia, które znamy - powiedziała w orędziu marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu podkreśliła, że w związku z epidemią koronawirusa przeżywamy wszyscy bardzo trudny czas. "Mierzymy się z niewidzialnym wrogiem. Przez te ostatnie tygodnie, codziennie zdajemy test z odpowiedzialności i wytrwałości. Ze wspólnego trwania w determinacji by pokonać tę epidemie" - podkreśliła Witek.

Według niej, dziś możemy powiedzieć, że narzędzia i metody do walki z epidemią wybraliśmy właściwe. "Mimo tego z czym przyszło nam walczyć, jest w tych niełatwych dniach coś co daje ogromną siłę i nadzieję na przyszłość. W obliczu zagrożenia pokazaliśmy, że jesteśmy odpowiedzialni i rozważni. Mądrze i racjonalnie podeszliśmy do zagrożenia. Polacy po raz kolejny pokazali, że potrafią się jednoczyć, jak nikt inny, wokół tego co najważniejsze" - powiedziała marszałek Sejmu.

Jak dodała, "jednak dziś wszyscy zadajemy sobie to samo pytanie: czy pokonamy zagrożenie, z którym przyszło się nam zmierzyć? Jaka będzie przyszłość? Czy poradzimy sobie ze skutkami tego kryzysu? Czy nasz świat, nasze życie znowu będzie mogło być takie same? Wielu z nas myśli o tym co będzie z pracą, kiedy dzieci wrócą do szkoły, jak spędzimy Święta Wielkanocne? Stawiane są pytania o przyszłość Polski. Myślimy co będzie z naszą gospodarką, ze stabilnością finansów publicznych. W tym morzu znaków zapytania pojawia się również pytanie czy odbędą się wybory prezydenckie – sól naszej demokracji i instytucjonalnej stabilności państwa" - podkreśliła Witek.

Jak mówiła, "dziś rząd i cała administracja państwowa pracuje, żeby szybko udało się wrócić do normalności". "Kolejne obostrzenia dotyczące poruszania się i ograniczenia w codziennym życiu, optymalne przygotowanie służby zdrowia, bezprecedensowy pakiet pomocowy dla przedsiębiorców "tarcza antykryzysowa" - to wszystko ma nam dać możliwość jak najszybszego powrotu do życia, które znamy i którego tak bardzo dziś wszyscy pragniemy" - powiedziała marszałek Sejmu.

W jej ocenie, Polacy powinni odpowiedzialnie i z pełnym zrozumieniem reagować na sytuację i zalecenia rządu. "Dziś wszyscy robimy naprawdę dużo, aby w perspektywie najbliższych tygodni móc rozsądnie rezygnować z nałożonych ograniczeń" - mówiła.

"Szanowni Państwo, bez poszanowania dzisiejszego ładu konstytucyjnego i porządku prawnego powrót do normalności nie będzie możliwy. Właśnie w takim kryzysie jak dziś państwo musi bezwzględnie przestrzegać norm i zasad. Szanować reguły i ich nie nadinterpretować. Nie można tworzyć precedensów, które kiedyś mogą otworzyć drogę do łamania praw obywatelskich i demokracji" - podkreśliła Witek.

We wtorek po godzinie 16:00 rozpoczęło się kolejne posiedzenie Sejmu. Posłowie głosowali m.in. nad senackimi poprawkami dotyczącymi specustawy o wsparciu firm w związku z epidemią koronawiursa.

- Z 81 senackich poprawek Komisja Finansów Publicznych rekomenduje do uchwalenia 32 poprawki - powiedział przed głosowaniem jej przewodniczący Henryk Kowalczyk (PiS).

Sejm odrzucił poprawki Senatu skreślające z noweli specustawy zmiany w Kodeksie wyborczym i ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Odrzucono również większość poprawek Senatu do nowelizacji ustaw zdrowotnych, w tym poprawkę wprowadzającą cotygodniowe obowiązkowe badania na obecność koronawirusa dla personelu medycznego i pracowników placówek handlowych.

Przyjęto z kolei poprawkę Senatu do ustawy rozszerzającej kompetencję PFR w związku z koronawirusem. Nowela czeka na podpis prezydenta.

"To rzecz niedopuszczalna"

Wcześniej, marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie poddała pod głosowanie wniosków liderów KO Borysa Budki oraz Koalicji Polskiej PSL-Kukiz15 Władysława Kosiniaka-Kamysza, dotyczących sposobu prowadzenia wtorkowych obrad Sejmu nad tzw. tarczą antykryzysową. Obaj politycy krytykowali m.in. sposób prowadzenia obrad i brak dyskusji.

Budka zgłosił "wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia obrad". Przekonywał, że "to, co się dzieje w tej chwili w Wysokiej Izbie to jest rzecz niedopuszczalna". - Senat postanowił załatać dziurawą, rządowa tarczę (antykryzysową), wprowadzają rzeczywistą tamę, która ma przeciwdziałać temu kryzysowi. Niestety dzisiaj chowają się za tabletami, większość rządząca nie chce rozmawiać o zdrowiu i życiu Polaków. Nie chce, by Polacy dowiedzieli się, że zaraz odrzucicie w jednym głosowaniu 20 miliardów (złotych - red.) na służbę zdrowia, na testy, na środki ochrony osobistej, przede wszystkim na to, by polska służba zdrowia działała lepiej - oświadczył Budka. Jak dodał, "Polacy nie dowiedzą się, kto z was głosował w haniebny sposób odrzucając dobre rozwiązania dla polskich pracowników". - Otóż zaproponowaliśmy, by każdy pracownik traktowany był w sposób równy i taki sam. Tymczasem państwo tworzycie fikcję pomocy, jednocześnie w sposób skandaliczny, wbrew jakimkolwiek obyczajom parlamentarnym, ucinacie dyskusję. To - pani marszałek - jest niedopuszczalne - mówił Budka.

Marszałek Sejmu oceniła, że "tu jest rozdźwięk". - Bo co innego jest w tym wniosku o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji poprzez umożliwienie zadawania pytań, to jest moja kompetencja, a powiedział pana "o zmianę prowadzenia nie dyskusji, tylko obrad". Więc odnosząc się do tego wniosku na piśmie - to jest dyspozycja marszałka Sejmu, i o tym mówiłam wczoraj na Prezydium (Sejmu), i na Konwencie (Seniorów), że pytań nie będzie. W związku z tym, tego wniosku nie poddam pod głosowanie - oświadczyła Witek.

