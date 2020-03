"Nie ma szczepionki i nie ma leku na koronawirusa. Stąd potrzeba izolacji społecznej"

- Podczas Wielkanocy, jeżeli to ma być święto nowego życia, powinniśmy maksymalnie stosować zalecenia i reżim niespotykania się - powiedział Szumowski.

Dodał jednak, że dokładne rekomendacje w tej sprawie rząd przedstawi w późniejszym czasie.

- Zobaczymy, jak wyglądają przyrosty, ile osób będzie zakażonych. Oczywiście czas świąt jest szczególny, ale na pewno jeśli ma to być święto nowego życia, to powinniśmy maksymalnie stosować zalecenia i reżim niespotykania się. Na pewno te wzrosty będą do świąt, pytanie, jak duże. Ale przy dużych spotkaniach rodzinnych to ryzyko jest na pewno bardzo duże - powiedział Szumowski.

ZOBACZ: Lekki katar okazał się koronawirusem. 8-latka z Krotoszyna zakażona

Dodał też, że rekomendacje dotyczące okresu świąt wielkanocnych będą wydane w późniejszym czasie na podstawie danych epidemicznych.

- Obecnie codziennie mamy 200-250 nowych zakażeń. Wszystkie modele dotyczące przebiegu epidemii mówią o podwajaniu co kilka dni tych przyrostów. Musimy ograniczyć nasze kontakty, żeby ograniczyć przyrosty, ale nie o 50 proc. tylko o 80-90 proc. - mówił szef resortu zdrowia.

"Pokłosie weekendowych spotkań młodych"

Zaznaczył, że zakaz wychodzenia ludzi młodych to "pokłosie weekendowych spotkań". - Stąd zamknięcie parków czy bulwarów - wyjaśnił.

Jak dodał, obostrzenia, które zostają wprowadzone są po to, by ograniczyć kontakty społeczne, a tym samym spowolnić wzrost zachorowań na koronawirusa.

ZOBACZ: Strażacy z Warszawy wyprodukowali 13 tys. litrów płynu dezynfekcyjnego

- Wszystkie modele, które mówią o tym, jak przebiega epidemia, mówią że wzrost ilości chorych jest wykładniczy. Oznacza to, że co kilka dni ilość chorych się podwaja. I wszystkie te modele, mówią o jednym: jeżeli ograniczymy kontakty między ludźmi, to mamy szanse spowolnić ten wzrost i ochronić ludzkie życia - powiedział szef MZ.

Wideo: minister zdrowia o nowych ograniczeniach dla Polaków

Szumowski akcentował, że ograniczenie kontaktów o połowę to za mało i nie da efektu zmniejszenia liczby chorych. "Musimy kontakty ograniczyć o 3/4, o 80 proc.; wtedy mamy szansę wpłynąć na zahamowanie wzrostu liczby zachorowań i zgonów" - zaznaczył minister.

WIDEO - "W sklepach było za dużo ludzi". Wiceminister zdrowia o możliwych ograniczeniach dla obywateli Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ polsatnews.pl, PAP