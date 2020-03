Prawie 100 kolejnych przypadków koronawirusa w Polsce.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 57 osób z woj. mazowieckiego, 9 osób z woj. śląskiego, 7 osób z woj. dolnośląskiego, 6 osób z woj. lubuskiego, 4 osób z woj. opolskiego, 3 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego,2 osób z woj. podkarpackiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz 1 osoby z woj. lubelskiego.

(1/4) Mamy 96 nowych przypadków zakażenia #koronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 31, 2020

Nowe obostrzenia

Zakaz w dostępie do wypożyczalni rowerów, limit osób w sklepach - 3 osoby na jedną kasę, 3 osoby do jednego straganu na bazarach, wyjścia dzieci do 18. roku życia tylko pod opieką osoby dorosłej - to tylko niektóre z ograniczeń wprowadzonych przez rząd we wtorek.

- Chcemy uniknąć tego, co spotkało zachodnią Europę - wyjaśnił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Nowe rygory wprowadzone zostają na 2 tygodnie.

Stan pandemii ogłoszony na świecie

Zapalenie płuc zwane COVID-19, które pojawiło się w Chinach pod koniec 2019. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w związku z sytuacją 11 marca stan pandemii. W Polsce od 21 marca obowiązuje stan epidemii. Wprowadzono wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic. We wtorek mają pojawić się nowe ograniczenia

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

