Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Dziennik Gazeta Prawna informuje w środę o rozpoczęciu przez rząd technicznych przygotowań do wyborów "kopertowych". Z ustaleń gazety wynika, że drukiem kart ma zająć się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.



Rozmówca gazety, znający sposób działania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, wskazuje, że wydruk to kwestia kilku dni, zaś prawdziwym wyzwaniem jest późniejsza dystrybucja i opakowanie pakietów wyborczych w koperty. "W rozmowach na linii rząd–PWPW pojawia się też kwestia dostawy owych pakietów (prawdopodobnie jako pomocy dla Poczty Polskiej). Na to jednak – jak słyszymy od jednego z pracowników Wytwórni – nie ma raczej szans" - informuje "DGP".