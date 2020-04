Niemcy chcą zatrudnić 14 tys. lekarzy z Syrii

W Niemczech przebywa ok. 14 tys. syryjskich lekarzy-uchodźców, którzy czekają na zatwierdzenie ich kwalifikacji medycznych. Tymczasem Instytut Roberta Kocha podaje oficjalnie, że w kraju zakażonych jest 2300 lekarzy. Dramatyczne braki w służbie zdrowia sprawiły, że rząd chciałby, żeby lekarze z Syrii pomogli w zwalczaniu epidemii koronawirusa. Na razie na apel władz odpowiedziało 400 z nich.

Instytut Roberta Kocha w oficjalnych informacjach podaje, że w Niemczech zakażonych jest 2300 lekarzy. Nieoficjalnie liczba ta może być znacznie wyższa, a wszystko przez brak centralnej bazy danych. W samej Bawarii, gdzie liczba chorych wynosi 33 913, na kwarantannie przebywa 244 lekarzy.

Braki personelu medycznego występują pomimo zwiększenia liczby łóżek na intensywnej terapii - z 24 tys. do około 40 tys. Pomimo dobrze wyposażonych szpitali, brakuje osób do pracy.





Władze apelują o pomoc

Władze landów zwróciły się więc o pomoc do lekarzy, w tym tysięcy uchodźców, którzy przybyli do Niemiec w 2015 r., by pomogli w walce z epidemią.



Na czele kampanii wzywającej uchodźców do wsparcia służby zdrowia stoją władze Saksonii. Szacuje się, że w Niemczech przebywa 14 tys. syryjskich lekarzy, którzy czekają na zatwierdzenie ich kwalifikacji medycznych.

- Chcemy, aby każdy, kto tylko jest w stanie pomóc, skontaktował się z nami - powiedział rzecznik Sächsische Landesärztekammer, stowarzyszenia medycznego z Lipska, w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Guardian". - Może to być każdy, kto nie ma jeszcze licencji medycznej, ale jest na najlepszej drodze do jej uzyskania - powiedział.

Do tej pory na apel odpowiedziało 400 osób.





Niemieckie Ministerstwo Zdrowia sprawdza obecnie możliwości prawne, które przyspieszyłyby składanie wniosków przez wykwalifikowanych lekarzy przybyłych z Syrii.

"The Guardian" zauważa, że to właśnie ​​w Saksonii zawiązała się Pegida - stowarzyszenie, którego celem jest walka z islamizacją Niemiec i pozostałych państw Europy - jest też sercem skrajnie prawicowej partii Alternative für Deutschland.

Ponowny wzrost liczby nowych przypadków



Według danych Instytutu im. Roberta Kocha w Berlinie łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w Niemczech wynosi 3254. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła do 127 584. Najwięcej zakażeń wykryto w Bawarii - 34 294, w Nadrenii Północnej-Westfalii - 25 835 i w Badenii-Wirtembergii - 25 438.

Ostatniej doby liczba nowych przypadków zwiększyła się po raz pierwszy od czterech dni. Wirusa wykryto u 2486 osób - to 404 przypadki więcej niż w dniu poprzednim.

