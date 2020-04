106-latka pokonała Covid-19. "Jest naszą najstarszą pacjentką"

"Chcielibyśmy przekazać nasze oklaski Connie, która mając 106 lat wraca do domu ze szpitala miejskiego po skutecznym pokonaniu koronawirusa. Jest naszą najstarszą pacjentką, która pokonała wirusa - i może być najstarszą w kraju, która to zrobiła!" - napisały na Twitterze władze szpitala, zamieszczając także krótkie nagranie wideo z aplauzem dla wyjeżdżającej na wózku pacjentki.

We'd like to give our own round of applause to Connie who at 106 is heading home from City Hospital having successfully beaten #Coronavirus.



She is our oldest patient to beat the virus - and may well be the oldest in the country to do so! #ClapForConniehttps://t.co/bKONIq4sTZ pic.twitter.com/zT28UPdT4A