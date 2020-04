Ewakuacja Domu Pomocy Społecznej z Drzewicy. Ok. 80 osób zakażonych koronawirusem

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opocznie podjęła decyzję o ewakuacji Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy - dowiedział się Polsat News. Zakażonych koronawirusem jest ok. 80 pracowników i pacjentów placówki.

W Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Drzewicy od kilkunastu trwa walka z koronawirusem, którym zakażają się pacjenci i personel. W niedzielę burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski potwierdził, że są kolejne 23 zakażone osoby.

Z komunikatu wynika, że w DPS sukcesyjnie wzrasta liczba zakażonych i poddanych kwarantannie. Kolejni chorzy to 15 podopiecznych DPS i osiem osób z personelu.

ZOBACZ: Trudna sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Zakażeni pensjonariusze i braki kadrowe

"Liczba zakażonych w DPS W Drzewicy wynosi 78 osób - 45 mieszkańców i 33 pracowników" - poinformował Janusz Reszelewski.

O pierwszych zakażeniach w drzewickim DPS poinformowano ponad tydzień temu, 5 kwietnia.

"Brakuje ludzi do pomocy"

Jeszcze w środę do pomocy w DPS-ie zgłosiło się czterech wolontariuszy: dwóch żołnierzy Wojskowej Obrony Terytorialnej, jeden mieszkaniec miasta i miejscowy poseł PiS Robert Telus.

- Brakuje ludzi do pomocy. Ludzi, którzy towarzyszyć będą starszym osobom w takim codziennym życiu. Chodzi o to, aby pomóc. I to dotyczy zarówno umycia się, jak i spędzenia chwili z pensjonariuszem na przykład na rozmowie - mówił poseł Telus.

- Potrzebujemy pielęgniarek, aby te trzy, które prawie non stop pracują mogły trochę odpocząć. Potrzebujemy też innych. W niektórych z nas rodzi się pytanie "Czy ja się nadaję?" Tak, nadaje się każdy - apelował o pomoc dla drzewickiego DPS Robert Telus.

bas/ polsatnews.pl, PAP