Tour de France. Podano datę wyścigu

Pierwotnie "Wielka Pętla" miała trwać od 27 czerwca do 19 lipca, ale ten termin nie mógł zostać utrzymany po poniedziałkowym orędziu prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zapowiedział m.in. zakaz organizacji imprez masowych do połowy lipca z powodu pandemii koronawirusa.

Trasa bez zmian

UCI i organizatorzy Tour de France podali także, że zaplanowana trasa - mimo dwumiesięcznego opóźnienia imprezy - pozostanie bez zmian. Ewentualna niewielka korekta będzie dotyczyła przejazdu przez większe miasta.

Jak znaznaczono w komunikacie, zorganizowanie TdF w najlepszych możliwych warunkach jest niezbędne dla całego kolarstwa ze względów ekonomicznych.

Tak jak planowano w dniu 27 września rozegrany zostanie wyścig szosowy męskiej elity podczas mistrzostw świata w Szwajcarii. Rywalizacja w Aigle-Martigny ma się rozpocząć 20 września od "czasówki" mężczyzn. Ale to także termin zakończenia Tour de France.

Majka: biorę pod uwagę start w Tour de France

- Biorę pod uwagę start w Tour de France, ale to zależy od szefostwa mojej grupy - powiedział Rafał Majka, kolarz Bora-Hansgrohe.

Majka, który w 2014 i 2016 roku triumfował w klasyfikacji na najlepszego górala Touru w tym roku, podobnie jak w poprzednim, nie miał w planach startu we Francji.

- W naszej grupie jest 29 kolarzy i z tego grona wybrany zostanie skład na Tour de France. Ja miałem być liderem w Giro i Vuelcie. Teraz nie wiadomo, jak się to wszystko ułoży. Chciałbym wystartować w Tour de France, ale to nie zależy ode mnie tylko od decyzji moich szefów, u nas jest wielu liderów - przyznał Majka.

Wychowanek Krakusa Swoszowice w chwili, gdy wybuchła pandemia koronawirusa przebywał w Zjednoczonych Emiratach Arabski. Po powrocie do Polski spędza czas w swoim domu w podkrakowskich Zegartowicach.

- Trenuję korzystając z trenażera, ale też jeżdżę po bocznych drogach, gdzie jest mały ruch. W sumie zajmuje mi to od trzech do czterech godzin dziennie. To jest jednak lekki treningi, taki na podtrzymanie formy, żeby organizm nie zapomniał, jak się jeździ na rowerze. Takie zresztą mamy zalecenia, aby nie wykonywać żadnych dodatkowych ćwiczeń. Obecnie założenie jest takie, że trzeba trochę odpocząć, naładować baterie i szykować formę na drugą część sezonu - podkreślił brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, który ma teraz okazję, aby spędzić więcej czasu z najbliższymi - żoną i córeczką.

- To chyba jedyny pozytyw tej całej sytuacji. Jeszcze nigdy w życiu nie spędziłem tyle czasu w domu, ale ja chciałbym już jak najszybciej wrócić do ścigania – przyznał.

Kierownictwo grupy Bora-Hansgrohe nie rozmawia z kolarzami o ewentualnych obniżkach kontraktów, mimo że sezon kolarski jest zawieszony.

- Na razie w naszej grupie jest wszystko bez zmian. Wypłaty dostajemy regularnie, nie mogę narzekać - podkreślił Majka.

Kwarantanna we Francji

We Francji od 17 marca obowiązuje kwarantanna. Można wychodzić z domu wyłącznie do pracy, po zakupy lub do lekarza. Początkowo zaplanowana na dwa tygodnie, została już przedłużona do 11 maja, ale zakaz organizacji imprez masowych będzie obowiązywał jeszcze kolejne dwa miesiące.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa wśród uczestników wyścigu kolarskiego UAE Tour

- Zaczęliśmy rozmawiać o przełożeniu (TdF) już 18 marca, dzień po tym, jak Francja została zablokowana. Wszyscy w świecie kolarstwa poparli ten pomysł, nawet ci, którzy zwykle nas nie lubią - przyznał dyrektor Tour de France Christian Prudhomme; największy wyścig kolarski świata organizuje stowarzyszenie ASO.

Przychylił się do opinii, że zawodnicy będą potrzebowali czterech-sześciu tygodni na zbudowanie formy. - Potrzebne będzie też rozegranie kilku wyścigów etapowych przed Tour de France, a np. Criterium du Dauphine (początkowa data 31 maja – 7 czerwca) może potrwać pięć-sześć dni zamiast ośmiu - powiedział.

Impreza numer jeden w kalendarzu kolarskim

Wagę wyścigu Dookoła Francji - jako imprezy numer jeden w kalendarzu kolarskim - podkreślają wszystkie ekipy elity. Dla wielu z nich ściganie we Francji stało się kwestią dalszej egzystencji. Z powodu zawieszenia sezonu, co nastąpiło w połowie marca, wiele grup poniosło już duże straty finansowe, muszą redukować etaty i obniżać pensje.

Wyścig we Francji jest jednym z najchętniej oglądanych wydarzeń sportowych na świecie, po letnich igrzyskach olimpijskich i piłkarskich mistrzostwach świata.

Na razie nie wiadomo, w jakim terminie odbędą się: Giro d'Italia (pierwotnie 9-31 maja) i Vuelta a Espana (14 sierpnia - 6 września). Według hiszpańskiej gazey “El Pais”, możliwe, że rozegrane zostaną w tym samym terminie 3-25 października.

ZOBACZ: Francja czwartym krajem, w którym zmarło ponad 15 tys. chorych na Covid-19

- W drużynie mamy wystarczającą liczbę zawodników, aby móc konkurować w dwóch wyścigach jednocześnie. Zaproponowałbym przedłużenie tego sezonu do 30 listopada, a rozpoczęcie nowego z miesięcznym opóźnieniem - stwierdził menedżer grupy Movistar Eusebio Unzue.

UCI zapowiedziała, że nowy kalendarz zostanie opublikowany nie później niż 15 maja. Giro ma się odbyć po MŚ, a następnie Vuelta, ale nie jest sprecyzowane, czy jedno po drugim, czy może w identyncznym czasie.

Poszukiwane będą nowe daty również dla prestiżowych klasyków, jak: Mediolan-San Remo, Dookoła Flandrii, Paryż-Roubaix czy Liege-Bastogne-Liege.

Krajowe mistrzostwa odbędą się w weekend 22-23 sierpnia.

Tour de Pologne w innym terminie

UCI, w porozumieniu ze stowarzyszeniami organizatorów wyścigów, drużyn i kolarzy zawodowych, ale też innych organizacji przedłużyła do 1 sierpnia okres zawieszenia wyścigów cyklu World Tour.

Zaliczany do imprez najwyższej kategorii Tour de Pologne zaplanowany został w tym roku w dniach 5-11 lipca. Środowa decyzja władz światowego kolarstwa oznacza, że termin ulegnie zmianie. Na Twitterze organizatorzy napisali, że wyścig Dookoła Polski ma się odbyć w sierpniu.