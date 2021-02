Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaapelowała w czwartek o pośpiech we wdrażaniu certyfikatów szczepień, by zdążyć do lata. Z kolei w Niemczech, w landach graniczących z Polską opracowywane są projekty rozporządzeń dotyczących kwarantanny i testów przy przekraczaniu granicy - dowiedział się korespondent Polsat News Tomasz Lejman. Czytaj nasz Raport Dnia.