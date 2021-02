Rozpoczął się wideoszczyt Unii Europejskiej. Głównym tematem dostawy szczepionek

Priorytetowym tematem będzie przyspieszenie szczepień i zwiększenie produkcji szczepionek przeciwko Covid-19.

"Nasza walka z pandemią Covid-19 trwa. Wciąż jest to trudne wyzwanie ze względu na pojawianie się nowych wariantów i konieczność znalezienia właściwej równowagi między ograniczeniami a płynnym przepływem towarów i usług na wspólnym rynku" - napisał szef Rady Europejskiej Charles Michel w liście do szefów unijnych państw i rządów.

Przyspieszanie szczepień w całej Unii oznacza konieczność przyspieszenia procesu autoryzacji szczepionek, a także ich produkcji i dystrybucji. Zdaniem Michela będzie to wymagało na przykład poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na współpracę producentów w celu zwiększenia produkcji w UE.

Epidemiczna rzeczywistość

Liderzy mają też dyskutować, jak zapewnić przewidywalność dostaw szczepionek i zmusić firmy farmaceutyczne do wypełniania swoich zobowiązań.

Rozmowy mają też dotyczyć restrykcji nakładanych przez państwa członkowskie z powodu pandemii, w tym dotyczących nieistotnych podróży. Kolejne punkty obrad szczytu to dalsze prace nad wspólnym stanowiskiem w sprawie świadectw szczepień.

ZOBACZ: Unia Europejska: Możliwe zmiany w umowie handlowej z Wielką Brytanią. Europosłowie mają wątpliwości

W piątek unijni liderzy mają rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa i obrony. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg dołączy do nich na początku wideokonferencji w celu wymiany poglądów na temat współpracy UE-NATO.

Następnie ma rozpocząć się dyskusja, jak poprawić wspólną zdolność reagowania na wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa. Michel chce, aby przywódcy UE poświęcili czas cyberatakom i zagrożeniom hybrydowym, które stanowią bardzo realne wyzwania dla bezpieczeństwa. Omówione mają być też stosunki z południowym sąsiedztwem.

WIDEO: Szczyt Unii Europejskiej. Głównym tematem dostawy szczepionek

Apel o zwiększenie dostaw

W środę premierzy Polski, Hiszpanii, Danii i Belgii oraz prezydent Litwy napisali list do szefa Rady Europejskiej, w którym apelują o zwiększenie dostaw szczepionek i przyspieszenie prac nad zwiększeniem mocy produkcyjnych w UE.

ZOBACZ: Pandemia w biznesie. Lockdown nie daje się we znaki co piątej firmie

Liderzy apelują w nim o zwiększenie dostaw szczepionek. "Nadzwyczajny szczyt UE w tym tygodniu odbywa się we właściwym czasie. Terminowy dostęp Europy do wystarczającej liczby szczepionek pozostaje nierozwiązanym wyzwaniem. Pomimo bezprecedensowo szybkiego rozwoju nowych szczepionek o wysokiej jakości, trudności produkcyjne nie ustają i prowadzą do poważnych opóźnień. W połączeniu z pojawieniem się nowych mutacji COVID może to zagrozić naszej drodze do pełnej odbudowy i normalnego życia” – czytamy w liście Mateusza Morawieckiego, Pedro Sancheza, Mette Frederiksen, Alexandra De Croo i Gitanasa Nausedy.

WIDEO - Łazik NASA wylądował na Marsie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ PAP