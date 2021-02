W Czechach potwierdzono pierwszy przypadek południowoafrykańskiego wariantu koronawirusa

Najprawdopodobniej próbka z południowoafrykańskim wariantem została pobrana od osoby, która była na Zanzibarze. Kilka takich testów PCR zostało przeprowadzonych po podróżach u mieszkańców regionu Hradec Kralove oraz Moraw Południowych.

Szczegółowa analiza genetyczna przeprowadzona w Laboratorium Referencyjnym ds. Grypy w Państwowym Instytucie Zdrowia potwierdziła wystąpienie wariantu południowoafrykańskiego. Badanie drugiej próbki w laboratorium nie przyniosło rezultatu z uwagi na niskie stężenie RNA.

Dominuje wariant brytyjski

Według ministra zdrowia Jana Blatnego wcześniej potwierdzony brytyjski wariant koronawirusa już dominuje w Czechach i komplikuje walkę z pandemią. Zgodnie z danymi resortu zdrowia w środę zarejestrowano 13 657 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. To mniej niż we wtorek, ale o około 2700 więcej niż przed tygodniem. Liczba aktualnie zainfekowanych osób jest najwyższa od początku pandemii i wynosi 131 758. Łącznie w Czechach zakaziło się koronawirusem 1 198 168 osób.

W szpitalach przebywa 6967 chorych na Covid-19, ich liczba nieznacznie spadła w porównaniu z wtorkiem. W ciężkim stanie jest 1432 hospitalizowanych. Do tej pory w Czechach zmarło 19 835 osób zainfekowanych koronawirusem. Dane dotyczące środy mówią o 67 zgonach, ale będą one aktualizowane. We wtorek zmarły 133 osoby. Ostatni raz o mniej niż 100 zgonach w ciągu jednej doby ministerstwo zdrowia poinformowało 20 grudnia 2020 r.

emi/ PAP