"Zielone paszporty" dla zaszczepionych w całej UE? Apeluje o to kanclerz Austrii

- Potrzebujemy "zielonego paszportu" dla każdego, kto został zaszczepiony lub ma odporność, ponieważ właśnie przeszedł koronawirusa i uzyskał negatywny wynik testów - powiedział na środowej konferencji Kurz.

Podkreślił: "wszyscy potrzebujemy z powrotem swobody podróżowania w obrębie Unii Europejskiej". - Chcemy również mieć możliwość powrotu do wydarzeń kulturalnych, do gastronomii, do hotelarstwa i do czerpania z tego radości - mówił szef austriackiego rządu.

Przekazał, że przedstawi swoją propozycję na czwartkowym szczycie UE. Kurz "wyraził nadzieję na wspólne europejskie rozwiązanie" - podaje CNN.

W przypadku, gdyby nie przekonał europejskich partnerów, zapowiedział wprowadzenie takiego rozwiązania w Austrii. - Oczywiście podejdziemy do tego projektu na szczeblu krajowym. Spróbujemy też znaleźć wspólną ścieżkę z sąsiednimi państwami i nie tylko z nimi - poinformował kanclerz. Zaznaczył, że to dla niego to "bardzo istotne", bo" turystyka w Austrii stanowi istotną część gospodarki kraju".

"Bezsensowny lockdown"

W rozmowie z dziennikiem "Bild" odniósł się z kolei do sytuacji panującej w Austrii. Powiedział że "blokada, do której nikt się nie stosuje, nie ma sensu" i dlatego - pomimo rosnącej liczby zakażeń - zdecydowano się ponownie otworzyć szkoły, sklepy i zakłady usługowe.

- Po sześciu tygodniach blokada straciła skuteczność. Ludzie coraz rzadziej się do niej stosowali, coraz więcej usług przenosiło się do niekontrolowanego sektora prywatnego, a lockdown, w którym nikt nie uczestniczy, oczywiście nie ma sensu - stwierdził.

Przekazał, że w Austrii tygodniowo wykonuje się 2,5 miliona testów. - To oznacza, że ​​co tydzień testowana jest około jedna czwarta naszej populacji - wyjaśniał.

Według niego "nie jest to panaceum, bo wirus i tak przecież istnieje", ale pozwala na lepszą kontrolę sytuacji, co skutkuje większą wolność dla obywateli. - Wygląda na to, że przy wielu testach jest nieco więcej swobody niż bez nich - podsumowuje Kurz.

