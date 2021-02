Szczególnie dla ludzi na pograniczu strefa Schengen w czasach pandemii nabrała nowego znaczenia, które nie kojarzy się ze swobodnym przepływem ludzi.

Niemal od roku polsko-niemiecka granica jest raz zamykana, raz przymykana. W tym czasie nie znaleziono żadnych rozwiązań pozwalających na to, by ludzie w bezpieczny sposób codziennie przekraczali granicę, nie obawiając się, że następnego dnia sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej.

Obowiązkowe testy. Dla kogo darmowe?

Polacy pracujący lub mieszkający w dwóch przygranicznych landach - Meklemburgii i Saksonii - nie mają powodu do radości, bo ograniczono ich obowiązkowymi testami, a te kosztują i trzeba je robić w specjalnie przygotowanych do tego centrach w różnych miejscowościach. W Meklemburgii koło Szczecina Polacy będą mieli takie miejsce na granicy od przyszłego tygodnia.

- Widzimy, jak ma się perspektywa i w najbliższym czasie szczepionki oraz testy będą wymagane. Myślę, że to pomoże rozwiązać problem. Dobrze byłoby jednak, gdyby były one darmowe - mówi Katarzyna Werth, radna gminy Löcknitz.

Jak dowiedział się Polsat News, testy będą darmowe również dla pracowników transgranicznych, jeżeli zgodę wyda na to w przyszłym tygodniu rząd w Berlinie. Do tego czasu władze przygranicznej Meklemburgii wezmą na siebie część kosztów, a każdy, kto będzie chciał zrobić test, zapłaci za to 10 euro, czyli przynajmniej pięciokrotnie mniej niż do tej pory.

Granica z Czechami i Słowacją

Na granicy z Czechami i Słowacją to Polska wprowadza od soboty obowiązek kwarantanny dla wjeżdżających do naszego kraju. Z kwarantanny zwolnieni będą Ci, którzy mają negatywny wynik covidowego testu lub zostali zaszczepieni. Ale jest w tym wszystkim dobra wiadomość dla tych, którzy mieszkają po jednej stronie granicy, a pracują lub uczą się po drugiej stronie.

- Te osoby, zgodnie z tym projektem rozporządzenia, będą zwolnione z obowiązku posiadania tego badania tak, aby mogli tę granicę przekraczać, by swoje obowiązki zawodowe kontynuować - podał rzecznik rządu Piotr Müller.

Ponowne problemy na granicach są spowodowane wzrostem zachorowań i strachem przed mutacją. To obawy polskie jak i niemieckie.

Projekty obostrzeń

Jak dowiedział się Polsat News, przygraniczne landy już przygotowały projekty obostrzeń na wypadek, gdyby w Polsce sytuacja wyglądała podobnie jak w Czechach, czyli tygodniowa liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców przekroczyła 200. Co może wydarzyć się w Meklemburgii, czyli na wysokości Szczecina i Świnoujścia?

- Dla nas kluczowe jest powstanie centrów szybkich testów, bo wtedy będziemy mieli infrastrukturę do wykonywania testów. A chodzi o to, abyśmy mogli wprowadzić obowiązek testowania co 48 godzin lub raz na dobę - mówi Patrick Dahlemann, sekretarz stanu ds. Przedpomorza w rządzie Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Sąsiednia Brandenburgia przymierza się do dwóch testów tygodniowo, testów dla regularnie przekraczających granicę i to nawet, jeżeli Polska nie zostanie zakwalifikowana do grupy krajów wysokiego ryzyka. To nowe, niekorzystne dla Polaków rozporządzenie, mogłoby się pojawić nawet pod koniec przyszłego tygodnia, gdy przedłużane będą w Niemczech covidowe restrykcje.

