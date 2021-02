Minister zdrowia był w czwartek rano gościem radia RMF FM.

W środę odnotowano 12 tys. 146 zakażeń - o cztery więcej niż w czwartek. Niedzielski dodał, że nowe zakażenia oznaczają wzrost o 3 tys. przypadków względem zeszłego tygodnia.

- Dzienne liczby zakażeń mogą być rzędu 15-16 tys. Nadal będzie to mieściło się w logice prognozy. Mówi ona, że szczyt zachorowań będzie pod koniec marca. Oznacza to, że wtedy będziemy mieli względną stabilizację i zmniejszanie zakażeń - mówił minister zdrowia.

Niedzielski nie wykluczył, że wariant wzrostowy koronawirusa może oznaczać, że "będziemy musieli spędzić Wielkanoc w domu".

Minister zdrowia dodawał, że kolejne decyzje ws. luzowania obostrzeń będą zależały od sytuacji epidemicznej. - Wszelkie plany długoterminowe i zapowiedzi, które zapowiadaliśmy się niestety nie sprawdzają. Mówię tutaj o pewnym podejściu kryterialnym, bo w listopadzie i grudniu mówiliśmy o tym, że będziemy mieli taki konkretny próg dot. liczby zachorowań, który będzie uruchamiał to obostrzenia, to luzowanie restrykcji. To niestety się nie sprawdza, bo jest o wiele więcej parametrów, które trzeba wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji - mówił.

Nowe dane oznaczają, że od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono w Polsce u co najmniej 1 673 251 osób.

Obostrzenia w woj. warmińsko-mazurskim

Aktualne restrykcje zostały utrzymane w całym kraju, oprócz województwa warmińsko - mazurskiego, gdzie powrócą obostrzenia, zniesione w połowie lutego.

Od soboty 27 lutego w województwie zamknięte będą: galerie handlowe, kina, muzea, obiekty sportowe, m.in.: boiska, korty tenisowe i baseny, hotele oraz inne miejsca użyteczności publicznej.

Uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych będą mieli lekcje w trybie zdalnym.

Możliwe, że maturzyści z woj. warmińsko-mazurskiego podejdą do matury próbnej w innym terminie, niż uczniowie w pozostałych województwach (próbne egzaminy maturalne odbędą się w dniach 3-16 marca).

Obostrzenia zostały wprowadzone na dwa tygodnie. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że jeżeli liczba przypadków znacząco spadnie, możliwe będzie zniesienie restrykcji już za tydzień.

Korzystanie z przyłbic - zabronione

Od soboty nie będą tolerowane "materiałowe zasłony" jak szale, kominy i chustki. Zabronione zostanie również korzystanie z przyłbic.

- W przypadku przyłbic to oczywiście nie oznacza całkowitego zakazu ich stosowania, tylko oznacza to, że mogą być stosowane dodatkowo, oprócz maseczki - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Nowe badania pokazują, że wirus może roznosić się z powietrzem na odległość większą niż dwa metry - tłumaczą specjaliści. Przyłbice nie chronią ani nas, ani innych. W miejscach publicznych obowiązkowe będą tylko maseczki. Te bawełniane wciąż będą dozwolone. Lekarze zwracają uwagę, że nie każdego stać, by co chwilę wymieniać maseczkę chirurgiczną. Najlepiej, by maseczka przylegała do twarzy, a przynajmniej zasłaniała usta i nos.

