Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

UOKiK: organizator imprezy masowej odwołanej z powodu koronawirusa powinien zwrócić pieniądze za bilety

"W wypadku zwrotów za bilety za odwołane z powodu nowego koronawirusa imprezy masowe, co do zasady, w grę będzie wchodził przede wszystkim art. 495 § 1 kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że jeśli strona nie może wykonać świadczenia, obowiązana jest do zwrotu pieniędzy według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Oznacza to zwrot pieniędzy za bilet na koncert, który się nie odbył" - wyjaśnił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.



"Szczegóły zwrotów mogą dodatkowo dookreślać regulaminy konkretnych organizatorów i to tam konsumenci powinni szukać informacji".