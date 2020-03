26 osób zakażonych koronawirusem w Polsce

W środę rano poinformowano o trzech nowych przypadkach. Koronawirusa wykryto u młodego mężczyzny w Warszawie oraz u dwóch kobiet w sile wieku - w Łańcucie (Podkarpacie) i w Lublinie.



Potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem u kobiety w Łańcucie jest pierwszym w województwie podkarpackim.



W Warszawie hospitalizowanych jest wszystkich czworo pacjentów z potwierdzonym zakażeniem w województwie mazowieckim. Pierwszy przypadek w stolicy potwierdzono w niedzielę u Hiszpanki, która przyleciała z Niemiec. Inny pacjent jest młodą osobą, która niedawno wróciła z Włoch. Obecność koronawirusa potwierdzono również u dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosława Miki, po jego powrocie z wojskowej narady w Niemczech.

W przypadku województwa lubelskiego pierwszy przypadek potwierdzono we wtorek wieczorem u mężczyzny w wieku ok. 50-60 lat. Pacjent jest w ciężkim stanie, trafił do szpitala w Bełżycach. Wojewoda lubelski Lech Sprawka zapowiadał, że jeśli stan pacjenta na to pozwoli, zostanie on przetransportowany do Lublina. Razem w województwie stwierdzono już dwa zachorowania.



Jak podał resort zdrowia, więcej informacji udzielają rzecznicy wojewodów.



Łącznie w Polsce potwierdzono do tej pory 26 przypadków zarażenia koronawirusem. Resort zdrowia codziennie aktualizuje te dane.

