Brytyjska wiceminister zdrowia zarażona koronawirusem

Dorries, która uczestniczyła w opracowywaniu przepisów dotyczących koronawirusa, zachorowała w miniony piątek, a we wtorek wieczorem potwierdzono zakażenie COVID-19. Obecnie przechodzi kwarantannę i jak się przypuszcza, wyzdrowieje.



Nie wiadomo, kto zaraził 62-letnią Dorries, ale jak pisze "The Times" w ostatnim tygodniu przebywała ona zarówno w ministerstwie zdrowia, jak i parlamencie. Obecnie trwa ustalanie wszystkich osób, z którymi miała ona kontakt od momentu zarażenia się wirusem, w tym posłów. Wszystkie osoby, u których zaobserwowane zostaną podobne objawy, będą poddane badaniom.

ZOBACZ: Koronawirus potwierdzony w kolejnym kraju



Dorries spotkała się w zeszłym tygodniu z setkami osób, w tym z dużą liczbą posłów i wzięła udział w konferencji poza Westminsterem. W czwartek była na przyjęciu na Downing Street, które wydał Johnson z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.



Jak podaje "The Times", zaczęła czuć się źle w piątek, gdy podpisywała dokument uznający koronawirusa za "chorobę podlegającą obowiązkowi zgłoszenia", co umożliwia firmom uzyskanie ubezpieczenia. W sobotę miała dyżur w swoim okręgu wyborczym Mid Bedfordshire, na który przyszło ok. 50 osób. W ciągu weekendu doświadczyła typowych objawów choroby - suchego kaszlu, wysokiej temperatury i bólu w klatce piersiowej.

Polityk podziękowała na Twitterze za wszystkie wyrazy wsparcia, które otrzymuje. Jak przekazała, bardziej niż o siebie martwi się o swoją 84-letnia matkę, która z nią mieszka.

Thanks for so many good wishes. It’s been pretty rubbish but I hope I’m over the worst of it now. More worried about my 84yo mum who is staying with me and began with the cough today. She is being tested tomorrow. Keep safe and keep washing those hands, everyone.