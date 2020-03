Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce

"Potwierdzone wyniki dotyczą: młodego mężczyzny z woj. mazowieckiego (Warszawa), kobiety z woj. podkarpackiego (Łańcut) w sile wieku oraz kobiety z woj. lubelskiego (Lublin) także w sile wieku. W sumie to już 25 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce" - poinformował resort.

Mamy 3 nowe przypadki zakażenia #koronawirus, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 11, 2020

We wtorek wieczorem ministerstwo poinformowało o 22 przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Ostatni dotyczył mężczyzny z woj. lubelskiego.

O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 minister zdrowia poinformował 4 marca, czyli w ubiegłą środę. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.

prz/ Polsat News, PAP