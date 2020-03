21. przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce

- Mamy nowy przypadek zakażenia koronawirusem, potwierdzony pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą kobiety z województwa dolnośląskiego, która przebywa w szpitalu we Wrocławiu - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

W kolejnym wpisie MZ uściśliło, że to 21. potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce. - Pacjentka jest młoda, a jej stan jest dobry - dodano.

Pacjentka jest młoda, a jej stan jest dobry. W tej chwili mamy potwierdzonych 21 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 10, 2020

Wcześniej we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski informował o trzech nowych przypadkach zakażenia koronawirusem - jednym w Warszawie i dwóch w Cieszynie.



O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 poinformował 4 marca, czyli w ubiegłą środę. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.

Jedną z osób zarażonych koronawirusem jest dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosław Mika, u którego wykryto zakażenie, po tym jak wrócił z Niemiec. "Osoby towarzyszące generałowi poddano kwarantannie. Dowódca czuje się dobrze. Procedury zadziałały, wprowadzono działania mające zminimalizować ryzyko koronawirusa" - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej na Twitterze.

Mecze ekstraklasy bez kibiców, odwołane zajęcia na uczelniach

We wtorek premier Mateusz Morawiecki informował, że rząd podjął decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych w Polsce.

Premier podkreślił, że ta decyzja jest zgodna z wytycznymi "ekspertów i epidemiologów", a także Głównego Inspektora Sanitarnego. - Zdecydowaliśmy się na ten krok, który teraz wprowadzają Francja i Niemcy. Francja i Niemcy przyznają, że (w ich przypadku - red.) jest to krok podjęty za późno. My chcemy go wprowadzić na czas - wyjaśnił.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym mecze polskiej ekstraklasy będą do odwołania będą rozgrywane przy pustych trybunach. Jednocześnie kluby otrzymały rekomendację, aby maksymalnie ograniczyć udział w wydarzeniach innych osób, które do tej pory śledziły spotkania. Chodzi m.in. o przedstawicieli mediów. Na szlagierowe spotkanie Lecha Poznań z Legią Warszawa prawdopodobnie zostaną wpuszczeni wyłącznie dziennikarze stacji telewizyjnych. Prezes PZPN Zbigniew Boniek w rozmowie z Polsatem Sport nie wykluczył, że może dojść do całkowitego przerwania rozgrywek.

Koronawirus paraliżuje również polskie uczelnie. Na odwołanie zajęć i wykładów dla studentów i doktorantów zdecydowały się władze m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

