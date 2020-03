Kolejne szkoły zawieszają zajęcia. Co mają zrobić rodzice?

We wtorek rano na zajęcia nie poszli uczniowie trzech szkół w Cieszynie. Mogli mieć kontakt z nosicielem koronawirusa. - Działania mają jedynie charakter prewencyjny i ma nadzieję, że podejrzenia się nie potwierdzą - stwierdziła Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna.

W trzech cieszyńskich szkołach podstawowych (nr 4 i 5) oraz II Liceum Ogólnokształcącym we wtorek odwołano wszystkie zajęcia. Chodzi do nich łącznie ponad 1 tys. uczniów. Szkoły mają wspólną stołówkę i zintegrowane odziały.

- Jeszcze we wtorek mają napłynąć wyniki testów osoby, u której wystąpiły silne objawy infekcji. Miała ona kontakt z dziećmi. Wszyscy mamy nadzieję, że podejrzenia się nie potwierdzą – poinformowała Katarzyna Koczwara, rzecznik cieszyńskiego magistratu.

Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna, uspokaja, że działania mają jedynie charakter prewencyjny i ma nadzieję, że podejrzenia się nie potwierdzą.

Decyzję o zawieszeniu zajęć wydał Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny w Cieszynie, jednocześnie prosząc o stosowanie się do podstawowych zasad higieny i wytycznych opublikowanych na stronach www.um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl, a także do śledzenia strony www.pssecieszyn.pis.gov.pl.

Zasiłek opiekuńczy

Co zrobić, jeśli musimy zostać z dzieckiem w domu? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomniało, że rodzicom pociech do 8 lat, które uczęszczają do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu przysługuje zasiłek opiekuńczy. Muszą być spełnione pewne warunki:

trzeba podlegać ubezpieczeniu chorobowemu,

zamknięcie placówki było nieprzewidziane – informacja dotarła w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki,

nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku,

nie został wykorzystany limit 60 zasiłku opiekuńczego, przysługujący w roku kalendarzowym.

Warte podkreślenia jest to, że do otrzymania zasiłku, nie jest konieczna umowa o pracę - przysługuje on również osobom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, np. prowadzącym własną działalność gospodarczą lub pracującym na umowie zlecenie.

Wysokość zasiłku wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku - wyliczy go ZUS albo płatnik składek.

Co ze starszymi dziećmi?

Rodzicie starszych dzieci mają większy problem. Jeśli uczeń ma skończone 8 lat, opiekunowie mogą skorzystać z urlopu na dziecko, którego wymiar to dwa dni. Na dzieci powyżej 14 roku życia przysługuje jedynie 16 godzin. W obu przypadkach zachowane jest prawo do wynagrodzenia.

Uczniowie znów siedzą w ławkach

Do tej pory w całej Polsce czasowo lekcje odwołało kilkanaście szkół. W poniedziałek zamknięto placówkę w Warszawie - do Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta uczęszcza 350 dzieci.

W zeszłym tygodniu zajęcia zawiesiła szkoła podstawowa w Biskupicach Obłocznych (woj. wielkopolskie), ale po wykluczeniu u dziecka obecności groźnego wirusa, uczniowie wrócili po weekendzie do swoich ławek - dowiedział się polsatnews.pl

Dwie szkoły w Dobrzyniu nad Wisłą (woj. kujawsko-pomorskie) także pracują już w normalnym trybie.

"W związku z wynikiem ujemnym badania rodziny objętej kwarantanną w związku z podejrzeniem zakażenia COVID-19, przywraca z dniem 9 marca 2020r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą" – poinformował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Lipnie.

Z katarem w domu

Służby sanitarne przypominają, by często myć ręce i uważnie obserwować swojego zdrowia. Przede wszystkim chodzi o pozostanie w domu, jeśli pojawią się jakiekolwiek objawy grypopodobne.

