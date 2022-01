Koronawirus - Raport Dnia. Najnowsze informacje o COVID-19. Środa, 19 stycznia

Piąta fala staje się faktem, a liczba zakażeń w Polsce przekroczyła w ostatniej dobie 30 tys., co jest stanem nie notowanym w jesiennej fali. Wzrosty nie dotyczą jednak wyłącznie Polski, Niemcy odnotowują już 100 tys. zakażeń dobowo. Szczepionki okazują się skuteczne, a za odczyn poszczepienny odpowiadać może w większości "efekt nocebo", czyli złe nastawienie pacjentów.

Raport Dnia - podsumowujemy najważniejsze informacje o pandemii koronawirusa i jej skutkach.

Ponad 30 tys. przypadków COVID-19 w Polsce

Mamy 30 586 nowych, potwierdzonych przypadków COVID-19;

Minionej doby zmarło 375 osób;

Tydzień wcześniej resort zdrowia informował o 16 173 przypadkach. Zmarły wówczas 684 osoby;

Z powodu COVID-19 zmarło 75 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 300 osób;

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii to 4 373 718;

Zmarło na SARS-CoV-2 103 062 osób.

Niedzielski: nie spodziewaliśmy się tylu infekcji w IV fali

Dzisiejszy wynik to 30 586 nowych zakażeń. To jest liczba, której nie spotkaliśmy w trakcie całej ostatniej fali jesiennej - powiedział minister zdrowia;

Tam maksymalne wyniki dotyczące infekcji były poniżej 30 tys. - przypomniał Adam Niedzielski;

Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała - dodał;

Omikron stanowi w strukturze badań naszego genomu już ponad 20 proc.;

- Ten 20-procentowy udział oznacza ogromną dynamikę wzrostów zakażeń. Sytuacja jest dramatyczna - powiedział Niedzielski;

Jak podkreślił, dynamika zakażeń oznacza podwajanie liczby infekcji z tygodnia na tydzień;

- To samo miało miejsce wczoraj - stwierdził;

- Na początku lutego przekroczymy 100 tys. zakażeń dziennie - poinformował wieczorem minister;

Zapowiedział, że jutro spodziewa się drugiego z rzędu przekroczenia liczby 30 tys. przypadków;

W Polsce potwierdzono dotąd 966 przypadków wariantu Omikron - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska;

- Widzimy, że Omikron bardzo szybko wypiera wariant Delta - dodał.

NOP to efekt nocebo - twierdzą naukowcy

Ponad dwie trzecie niepożądanych reakcji zgłaszanych po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19 może wynikać z negatywnego nastawienia pacjenta do zabiegu;

Chodzi o objawy takie jak ból głowy czy zmęczenie;

Wynika to z badań naukowcy z Uniwersytetu Harvarda cytowanych przez brytyjski dziennik "The Guardian";

Na podstawie 12 badań klinicznych dotyczących reakcji na preparat przeciwko COVID-19 stwierdzono, że za około 76 proc. łagodnych niepożądanych reakcji po przyjęciu pierwszej dawki oraz 52 proc. po drugiej dawce odpowiada "efekt nocebo";

To przeciwieństwo efektu placebo, wynikające najczęściej z negatywnego nastawienia pacjenta do terapii lub nieakceptowanego przez niego wyglądu leku.

Horban o rezygnacjach w Radzie Medycznej: podzielam tę frustrację

Doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban udzielił wywiadu "Rzeczpospolitej";

Koledzy byli zmęczeni atakami na nich, a pod koniec roku tym, że nikt z decydentów ich nie słucha - powiedział;

Podzielam ich frustracje - stwierdził Horban;

Pytany był o zmiany w kierowanej przez siebie Radzie Medycznej;

W piątek trzynastu z siedemnastu członków grona poinformowało o rezygnacji z doradzania rządowi w sprawie epidemii.

Szef MSZ zakażony koronawirusem. Odwołał wizyty międzynarodowe

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa;

Informacje w tej sprawie przekazał rzecznik ministerstwa Szymon Jasina;

Minister przyjął trzy dawki szczepionki;

Czuje się dobrze i zgodnie z obowiązującymi przepisami przebywa w izolacji - przekazał rzecznik;

Szef polskiej dyplomacji odwołał swoje wizyty w Hiszpanii i na Malcie.

Omikron wywołuje wzrosty liczby zakażeń na całym świecie

Z kolejnych państw spływają informacje o rekordach zakażeń;

Padają one m.in. wśród naszych sąsiadów Niemiec i Litwy, ale też odległej Brazylii czy Japonii;

112 323 nowe zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Niemczech w ciągu ostatniej doby;

To najwyższy od początku pandemii dobowy bilans nowych infekcji w tym kraju;

Minister zdrowia Karl Lauterbach ocenił, że do szczytu zakażeń SARS-CoV-2 w kraju dojdzie w ciągu kilku tygodni;

Na Litwie minionej doby odnotowano 6 234 nowe zakażenia koronawirusem;

Jest to największa w kraju liczba infekcji od początku pandemii;

W Szwecji odnotowano w środę 42 725 nowych przypadków koronawirusa, najwięcej od początku pandemii;

Regiony nie są w stanie testować wszystkich chętnych;

Wielu pracowników służby zdrowia przebywa na zwolnieniach;

Wzrost liczby infekcji przypisywany jest rozprzestrzenianiu się wariantu Omikron koronawirusa.

Nuvaxovid za miesiąc w Polsce

Szczepionka przeciw koronawirusowi firmy Novavax powinna być dostępna w Polsce 21 lutego;

Ogłosił to rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz;

Komisja Europejska w grudniu 2021 r. dopuściła do obrotu w UE szczepionkę Novavax;

Preparat o nazwie Nuvaxovid zatwierdzony jest dla osób w wieku od 18 lat;

Nuvaxovid to piąta zalecana w UE szczepionka przeciw COVID-19.

Niemcy. Pogróżki dla lekarzy wykonujących szczepienia "przyjmują ton prawny"

Lekarze pierwszego kontaktu w Berlinie i Brandenburgii otrzymują w ostatnich miesiącach coraz więcej listów zawierających pogróżki;

W listach, wysyłanych przez przeciwników szczepień lekarze są ostrzegani przed "konsekwencjami dalszego wykonywania szczepień" przeciw koronawirusowi;

Pisma takie wysyłane są "na firmowym papierze i przyjmują ton prawny".

Niemcy. Gwałtowny wzrost liczby sfałszowanych świadectw szczepień

Policja w Niemczech odnotowuje gwałtowny wzrost zainteresowania sfałszowanymi zaświadczeniami szczepień

Wszczęto w tej sprawie już ponad 12 tys. śledztw;

Ich liczba gwałtownie wzrosła od grudnia;

Przoduje pod tym względem Bawaria, której dotyczy ponad 4 tys. spraw i 5,5 tys. zabezpieczonych kart i świadectw szczepień;

Druga w kolejności jest Nadrenia Północna-Westfalia z ponad 3,5 tys. postępowań;

"Niestety, musimy założyć, że istnieje duża liczba nieujawnionych przypadków" – potwierdzają władze Bawarii.

Nowe obostrzeni we Francji. Restauracje dla zaszczepionych

W obliczu rekordowej liczby zakażeń wywołanych wariantem Omikron Francja wprowadza kolejne obostrzenia;

Uchwalona w niedzielę ustawa ma zabraniać osobom niezaszczepionym przebywania w wielu miejscach publicznych;

Należą do nich kawiarnie, restauracje czy obiekty sportowe;

Zgromadzenie Narodowe we Francji uchwaliło ustawę głosami 215 parlamentarzystów, 58 było przeciw.

Amerykańscy badacze sprawdzili skuteczność szczepionek

Skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19 firm Pfizer i Moderna wyniosła odpowiednio 94,5 proc. oraz 95,9 proc. w dwa miesiące po zaszczepieniu;

Zmniejszyła się do 66,6 proc. dla Pfizera i 80,3 proc. dla Moderny po upływie siedmiu miesięcy;

Tak wykazały przeprowadzone w USA badania;

Czas trwania ochrony zapewnianej przez szczepionki przeciwko COVID-19 jest trudny do określenia;

Nie wiadomo było, czy wzrost liczby zakażeń u osób zaszczepionych latem i wczesną jesienią 2021 r. był spowodowany spadkiem odporności w czasie, pojawieniem się wariantu Delta, czy też obydwoma tymi czynnikami.

Gwiazda Hollywood nie wpuszczona do hotelu przez brak certyfikatu szczepień

John Malkovich nie został wpuszczony do luksusowego hotelu w Wenecji, ponieważ nie ma ważnej przepustki COVID-19;

Produkcja serialu kręconego tam z udziałem amerykańskiego aktora wynajęła dla niego prywatny apartament;

Aktor John Malkovich przyjechał do Wenecji na plan serial telewizyjnego "Ripley".

We Włoszech we wszystkich hotelach trzeba okazać tzw. Super Green Pass, wystawiony tylko na podstawie zaszczepienia lub wyleczenia;

Nie wystarczy negatywny wynik testu.

pdb/polsatnews.pl