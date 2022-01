Francja. Niezaszczepieni nie będą mogli wejść m.in do restauracji i kawiarni

W obliczu rekordowej liczby zakażeń wywołanych wariantem Omikron Francja wprowadza kolejne obostrzenia. Uchwalona w niedzielę ustawa ma zabraniać osobom niezaszczepionym przebywania w wielu miejscach publicznych, tj. kawiarnie, restauracje czy obiekty sportowe - podaje Associated Press.

Zgromadzenie Narodowe we Francji uchwaliło ustawę, która wprowadza surowsze restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Jak podaje Associated Press w głosowaniu 215 parlamentarzystów głosowało za uchwaleniem ustawy, a 58 przeciw.

Francja. Niezaszczepieni nie będą mogli wejść m.in. do restauracji

"Prezydent Francji, Emmanuel Macron miał nadzieję na szybsze wdrożenie nowego prawa" - podaje agencja prasowa. Ustawa została opóźniona w związku z silnym sprzeciwem części ustawodawców ze skrajnych obozów politycznych. Wprowadzenie nowych przepisów spowolnić miały także liczne zaproponowane do niej poprawki.

ZOBACZ: Francja. Rekordowa liczba zakażonych koronawirusem w ciągu doby: ponad 464 tys.



"Rząd Macrona ma nadzieję, że obowiązkowy certyfikat wystarczy, żeby ograniczyć liczbę pacjentów przebywających obecnie w przeciążonych szpitalach w całym kraju bez konieczności wprowadzenia ponownego lockdownu. Kolejne zamknięcie byłoby ciosem dla gospodarki, a także mogłyby osłabić szansę Macrona na reelekcję w wyborach prezydenckich 10 kwietnia.



Do tej pory we Francji żeby wejść do restauracji i innych miejsc publicznych wystarczył paszport covidowy, a w przypadku osób niezaszczepionych negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub zaświadczenie o przebyciu choroby.

Francja. Surowsze kary za fałszywe paszporty

Ustawa poza zakazem przebywania osobom niezaszczepionym w wielu miejscach publicznych, wprowadza również surowsze kary za fałszywe paszporty i umożliwia kontrolę tożsamości w celu uniknięcia oszustw.

ZOBACZ: Obowiązkowe szczepionki przeciw COVID-19 we Francji? Macron: to całkowicie możliwe

Prezydent Macron po raz kolejny wywołał kontrowersje. Wcześniej w wywiadzie udzielonym dziennikowi "Le Parisien" stwierdził, że "chce wkurzyć niezaszczepionych", których uważa za "nieodpowiedzialnych" i nie są oni dla niego obywatelami.

Rekordowa liczba zakażeń we Francji

We wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF) poinformowała, że Francja osiągnęła największą oficjalną dobową liczbę infekcji od początku pandemii - 464 769 zakażeń koronawirusem.





W ciągu doby do szpitali przyjęto 3 509 chorych, w tym 367 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła do 26 526. Na OIOM-ach leczonych jest 3 881 chorych z COVID-19.

W szpitalach zmarło 288 chorych, natomiast w domach opieki od minionego wtorku odnotowano 87 zgonów. Łączna liczba ofiar śmiertelnych od początku pandemii wzrosła do 127 638.

WIDEO - "Największa próba siłowego wejścia na teren Polski" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/sgo/polsatnews.pl/Associated Press