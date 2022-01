Mamy 30 586 nowych zakażeń koronawirusem - przekazał w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. - Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała. Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą nie mieliśmy do tej pory do czynienia" - dodał.

We wtorek informowano o 19 652 nowych, potwierdzonych przypadkach koronawirusa i kolejnych 377 zgonach. Tydzień temu, w środę 12 stycznia, było 16 173 zakażeń i 684 zgony.

Ponad 30 tys. zakażeń

- Dzisiejszy wynik to 30 586 nowych zakażeń. To jest liczba, której nie spotkaliśmy w trakcie całej czwartej fali, mówię o ostatniej fali jesiennej. Tam maksymalne wyniki dotyczące infekcji były poniżej 30 tys. - powiedział minister zdrowia.

Jak podkreślił Niedzielski, dynamika zakażeń oznacza podwajanie liczby infekcji z tygodnia na tydzień.

- To samo miało miejsce wczoraj - wczorajszy wynik rzędu niecałych 20 tys. w stosunku do 11 tys. z tygodnia poprzedniego - to też jest praktycznie podwojenie. I dzisiaj te 30 tys. w stosunku do 16 tys. 200 w zeszłym tygodniu - to jest wzrost dokładnie o 90 proc. - stwierdził.

Jak zastrzegł, wyniki te odnotowane zostały przy dużej liczbie wykonanych testów. - Ta liczba wykonanych badań jest również rekordowa - wynosi 122 tys. Cały czas mamy bardzo duży udział badań PRC, więc nie ma wątpliwości, że te trendy, które obserwujemy, to są trendy oparte na rzetelnym badaniu PCR - mówił Niedzielski.

"Sytuacja jest dramatyczna"

Dodał, że jednocześnie nadal uznawane są wyniki testów antygenowych.

- Widzimy, że bardzo dynamicznie rośnie liczba zleceń, które są wykonywane w POZ czy przez inne kanały (...). Tak naprawdę z tygodnia na tydzień ta liczba zleceń - bo to na ogół w poniedziałek mamy największe liczby - powiększyła się z 40 do ponad 60 tys. Więc są to przyrosty, z jakimi nie mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie czy w czasie poprzedniej fali - ocenił minister zdrowia.

- Omikron stał się faktem. Stanowi ponad 20 proc. w strukturze naszego genomu. Sytuacja jest dramatyczna. W przyszłym tygodniu możemy mieć poziom zakażeń o wartości nawet powyżej 50 tys. To sytuacja stanowiąca ogromne ryzyko dla systemu opieki zdrowotnej - dodał.

Zgodnie z danymi MZ w szpitalach jest 14 005 pacjentów z COVID-19, w tym 1391 chorych podłączonych do respiratorów.

"Trzeba będzie tę bazę powiększyć"

Minister zdrowia przekazał, że w tej chwili jest 31 tys. łóżek do dyspozycji w systemie covidowym. - Patrząc na tempo przyrostu infekcji, liczymy się z tym, że trzeba będzie tę bazę powiększyć - powiedział szef resortu zdrowia.

Przyznał, że z jednej strony przychodzą informacje z krajów takich, jak Wielka Brytania, Izrael czy Australia, gdzie jest mniejsza liczba hospitalizacji związana z infekcjami, zaś z drugiej "musimy brać poprawkę, że są to kraje o wyższym poziomie wyszczepienia".

- Być może nie jest to tylko kwestia wyższej tzw. zjadliwości wirusa, ale również tego, że populacja tam jest wyszczepiona - ocenił Niedzielski. Jak zaznaczył, "wyszczepienie chroni przede wszystkim przed ciężkim przebiegiem zachorowania na COVID-19".

Niedzielski zapowiedział również wprowadzenie obowiązkowej pracy zdalnej w administracji publicznej. Zaapelował również do wszystkich pracodawców, aby "w miarę możliwości praca zdalna stała się standardem".

Zakażenia Omikronem

Wcześniej w środę, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w Polsce potwierdzono dotąd 966 przypadków wariantu Omikron.

Wskazał, że jest to prawie 20 proc. badanych próbek. - Widzimy, że Omikron bardzo szybko zaczyna wypierać wariant Delta. To było do przewidzenia, taka sama sytuacja jest w krajach Europy Zachodniej - dodał.





Według niego "największe wzrosty zakażeń będą w drugiej połowie lutego, chociaż niektórzy fachowcy prognozują, że wcześniej".

- Statystyki z innych krajów pokazują, że gdy społeczeństwo jest wyszczepione powyżej 75 proc., wtedy wzrost hospitalizacji z powodu Omikrona nie jest duży. U nas trzeba się spodziewać, że ten wzrost nastąpi - stwierdził.

