- Ostatnie dwa dni chyba możemy śmiało nazwać eksplozją epidemii znowu - mówił minister zdrowia na antenie TVP Info. Poinformował również, że ze spływających na bieżąco danych wynika, że w czwartkowym raporcie będzie na pewno powyżej 30 tys. nowych zakażeń. - Przypomnę, że przez całą jesień, przez całą czwartą falę nie mieliśmy sytuacji, w której ten poziom 30 tys. był przekroczony, a my dopiero zaczynamy piątą falę i od razu zaczynamy ją z takim mocnym akcentem - dodał. Jak dodał "na początku lutego będziemy mieli apogeum: przekroczenie 100 tys. zakażeń dziennie".





- Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała. Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą - można powiedzieć - nie mieliśmy do tej pory do czynienia - powiedział.



pdb/Interia Wydarzenia