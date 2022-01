Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który był gościem Radiowej Trójki, nie podał nowych danych dotyczących dziennej liczby zakażeń. Jak jednak zaznaczył są to "bardzo duże liczby".

- O godz. 10.30 konferencję prasową będzie miał minister zdrowia Adam Niedzielski. Na tej konferencji przedstawi dane dotyczące zakażeń - poinformował Kraska.

"Piąta fala jest już w Polsce"

- Te dane pokazują nam, że piąta fala pandemii nie zbliża się do naszego kraju, tylko już w nim jest - dodał.

- Mam nadzieję, że przemówi to do Polaków, którzy w tej chwili kwestionują wartość szczepień i obostrzeń - stwierdził wiceminister.

Według niego "największe wzrosty zakażeń będą w drugiej połowie lutego, chociaż niektórzy fachowcy prognozują, że wcześniej".

ZOBACZ: Badania: ponad dwie trzecie reakcji po szczepieniu przeciw COVID-19 niezwiązane ze szczepionką

- Statystyki z innych krajów pokazują, że gdy społeczeństwo jest wyszczepione powyżej 75 proc., wtedy wzrost hospitalizacji z powodu Omikrona nie jest duży. U nas trzeba się spodziewać, że ten wzrost nastąpi - stwierdził.

Kraska poinformował, że do tej pory w Polsce potwierdzono 966 przypadków zakażeń wariantem Omikron. Wskazał, że jest to prawie 20 proc. badanych próbek. - Widzimy, że Omikron bardzo szybko zaczyna wypierać wariant Delta. To było do przewidzenia, taka sama sytuacja jest w krajach Europy Zachodniej - dodał.

Wiceminister zdrowia przekazał, że "w tej chwili nie ma planu dymisji ministra zdrowia". - W czasie przeprawy nie zmienia się koni. W tej chwili w Ministerstwie Zdrowia jest zespół, który poradzi sobie z piąta falą pandemii - powiedział.

Zaapelował również o przestrzeganie obostrzeń.

Weryfikacja covidowa

We wtorek informowano o 19 652 nowych, potwierdzonych przypadkach koronawirusa i kolejnych 377 zgonach. Tydzień temu, w środę 12 stycznia, było 16 173 zakażeń i 684 zgony.

- Rząd jest zdeterminowany, żeby wprowadzić proporcjonalne i odpowiednie środki do walki z epidemią COVID-19 - podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller.

We wtorek Rada Ministrów pozytywnie oceniła tzw. projekt Hoca dotyczący weryfikacji covidowej.

ZOBACZ: Prof. Andrzej Horban o zmianach w Radzie Medycznej: koledzy byli zmęczeni atakami na nich

Chodzi o poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Projekt przygotowała grupa posłów PiS, m.in. Czesław Hoc.

- Popieramy ten projekt jako propozycję, która jest właściwa i jednocześnie jest rozsądnym kompromisem pomiędzy różnymi środowiskami - mówił Müller.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałek podkreślał, że projekt tej ustawy jest kluczowym narzędziem do walki z piątą falą koronawirusa.

WIDEO - Kierowca ukarany mandatem wysokości 3,5 tys. zł Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/Polsatnews.pl