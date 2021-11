Niemal 25 tys. nowych zakażeń w Polsce to dobowy wynik nienotowany od maja. W szpitalach jest ponad 15 tys. pacjentów, w tym 1,3 tys. podłączonych do respiratorów, a wg WHO Europa jest jedynym obszarem, w którym rośnie liczba zgonów. PiS zaproponował w środę prawo pozwalające pracodawcom na kontrolę zaszczepienia pracowników. Rekordowo wysoka jest też liczba samobójstw nastolatków.