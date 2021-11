Mamy 24 239 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia. Minionej doby zmarły 463 osoby. Tydzień temu informowano o 18 550 nowych infekcjach i 269 zgonach. W porównaniu do minionego tygodnia to wzrost o 30 proc.

Mamy 24 239 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (5084), śląskiego (2728), wielkopolskiego (2135), lubelskiego (1938), dolnośląskiego (1712), łódzkiego (1543), małopolskiego (1538), zachodniopomorskiego (1238), pomorskiego (1015), podkarpackiego (988), podlaskiego (984), kujawsko-pomorskiego (973), warmińsko-mazurskiego (790), opolskiego (531), świętokrzyskiego (491), lubuskiego (363). 188 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 124 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 339 osób.

podkarpackiego (988), podlaskiego (984), kujawsko-pomorskiego (973), warmińsko-mazurskiego (790), opolskiego (531), świętokrzyskiego (491), lubuskiego (363). 188 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 17, 2021

W szpitalach przebywa 15 316 pacjentów z COVID-19, w tym 1326 chorych podłączonych do respiratorów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano są 20 788 łóżek i 1913 respiratorów. Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 436 285 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 831 903 zakażonych.

Tydzień temu, 10 listopada, w szpitalach było 11 588 pacjentów z COVID-19, w tym 951 chorych podłączonych do respiratorów. Dwa tygodnie temu, 3 listopada, MZ podawało, że hospitalizowane jest 8257 osób z COVID-19, w tym 692 pacjentów pod respiratorami.

Rok temu, 17 listopada 2020 r., hospitalizowane były 23 033 osoby z COVID-19, w tym 2114 pod respiratorami. Wolnych pozostawało wtedy 13 697 miejsc w szpitalach dla zakażonych koronawirusem i 701 respiratorów.

"Koktajl przeciwciał"

Stany Zjednoczone podpisały w środę kontrakt o wartości miliarda dolarów na zakup od GSK (GlaxoSmithKline) i Vir Biotechnology koktajlu przeciwciał o nazwie sotrowimab, stosowanego we wczesnym etapie leczenia COVID-19 - podała Agencja Reutera.

Realizacja dostaw preparatu jest oczekiwana do połowy grudnia bieżącego roku. Sotrowimab to eksperymentalne przeciwciało monoklonalne przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Badania kliniczne wskazały, że może ono zarówno uniemożliwiać wnikanie wirusa do zdrowych komórek, jak i usuwać zakażone komórki.

WIDEO - Zostali skazani za wykorzystywanie seksualne dziecka. Mieszkańcy nie wierzą w ich winę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/PAP/ polsatnews.pl