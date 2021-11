Piotr Gąsowski zakażony koronawirusem. Trafił do szpitala

Piotr Gąsowski jest zakażony koronawirusem. "No i przyszła kolej na mnie... jestem już w szpitalu pod świetną opieka" - napisał aktor w relacji na Instagramie. Jak dodał jest zaszczepiony i przechodzi infekcję "w miarę łatwo".

Aktor filmowy, serialowy i dubbingowy, którego widzowie dobrze znają z ról w takich produkcjach jak "Pan Tadeusz", "Daleko od noszy" a także z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaraził się koronawirusem. W środę rano ratownicy medyczni zabrali go do szpitala, o czym poinformował w relacji na Instagramie.

- Dzień dobry państwu, w końcu mnie też dopadł COVID-19, ale jak chorować, to tylko z taką ekipą, która tu przyjechała, naprawdę dziękuje wam – mówi Gąsowski na nagraniu, pokazując ratowników medycznych. Gąsowski ma na twarzy maskę tlenową i słychać, że trudno mu się oddycha.

Gąsowski był zaszczepiony na COVID-19

W kolejnym wpisie aktor dodał, że jest zaszczepiony i z pewnością przechodzi koronawirusa lepiej niż ci, którzy tego jeszcze nie zrobili. "Uwaga! Relacja niesponsorowana! Dlatego, że jestem zaszczepiony, przechodzę to w miarę łatwo, w przeciwieństwie do niezaszczepionych pacjentów. Widzę to wokół mnie!" – napisał w relacji.

wys/zdr/polsatnews.pl